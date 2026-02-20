México pedirá a nuevo presidente en Perú salvoconducto a ministra para que llegue a México

El Gobierno de México retomará el solicitar al nuevo gobierno de Perú conceder un salvoconducto para que la ministra Bettsy Chávez pueda viajar a México, en el marco del asilo que este país le concedió en el marco del diferendo que surgió entre ambos gobiernos durante el sexenio pasado, por el respaldo dado al expresidente Pedro Castillo, hoy recluido y acusado de rebelión.

Con motivo de la designación de José María Balcázar como nuevo presidente en sustitución del depuesto José Jerí, acusado de corrupción, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se buscará un acercamiento con la nueva administración peruana, la cual ha destacado por pertenecer al mismo partido de Castillo.

Claudia Sheinbaum comentó que dada la situación, dijo que se retomará la petición para que la ministra, que actualmente se encuentra refugiada en la Embajada -actualmente bajo resguardo de Brasil tras la ruptura de relaciones entre ambos países-, pueda trasladarse a México.

“Una ministra del gobierno de Pedro Castillo, que está todavía en la embajada de México, que hoy está bajo resguardo de Brasil en Perú, todavía se encuentra ella ahí. No se ha podido dar el salvoconducto para que pudiera llegar a México. Entonces, ahora con el nuevo presidente vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto”, dijo Claudia Sheinbaum este viernes desde Irapuato, Guanajuato, donde se realizó la conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno mantendrá el rechazo a la detención de Castillo, al considerar que su destitución tuvo como origen principal motivos políticos, principalmente al ver acciones discriminatorias por su origen indígena.

“Seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, que los motivos de su destitución, aún cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos que por otra cosa. Pedro Castillo es un presidente indígena y siempre hubo mucho mucha discriminación”, dijo Claudia Sheinbaum.

En este contexto, Claudia Sheinbaum también dijo esperar que el nuevo gobierno peruano libere a Castillo, quien actualmente se encuentra recluido en Lima.

“Ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum reiteró que con el rechazo que el gobierno mexicano expresó a lo que ocurría en Perú nunca intervino en la política interna de dicho país, sino que el pronunciamiento se realizó en el marco de la política exterior que siempre ha mantenido México.

“El anterior presidente, hoy destituido, rompió relaciones con México por esta posición, que es una posición que nunca intervino en las relaciones con Perú, eso hay que decirlo. Es una posición que es parte de la política exterior de nuestro país y que nunca intervino en las relaciones con Perú”, sostuvo.

