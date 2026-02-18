Designan a José María Balcázar como presidente interino de Perú

El Congreso de la República eligió este miércoles 18 de febrero de 2026 al legislador José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República del Perú, tras la aprobación de la moción de censura contra su antecesor, José Enrique Jerí Oré.

La designación se produjo horas después de que el pleno del Congreso votara la salida de Jerí como titular del Poder Legislativo.

🚨El Congreso de Perú eligió al congresista José María Balcázar como nuevo presidente interino, luego de aprobar la censura de José Jerí.

pic.twitter.com/TxE3UCOEuj — Azucena Uresti (@azucenau) February 19, 2026

De acuerdo con la Constitución peruana, en situaciones excepcionales y ante la ausencia de vicepresidentes en funciones, el presidente del Congreso asume la jefatura del Estado de manera provisional, por lo que la elección de la nueva Mesa Directiva implicó también el relevo en la conducción del Ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS: Acusan Instagram Mark Zuckerberg declara en juicio en EU por presunta adicción de jovenes a redes sociales

Balcázar, congresista del partido Perú Libre, obtuvo la mayoría necesaria en la votación parlamentaria y asumirá de inmediato el encargo de dirigir el país en calidad de mandatario interino. Su gestión tendrá carácter temporal.

En la primera ronda, Balcázar, integrante del partido marxista Perú Libre, obtuvo 46 votos de los 117 legisladores presentes en la sesión, mientras que la representante de Acción Popular alcanzó 43 sufragios.

Por su parte, el legislador de derecha Héctor Acuña consiguió 13 votos y el izquierdista Edgar Reymundo 7, por lo que ambos quedaron fuera de la contienda.

La censura contra José Jerí fue aprobada por mayoría del pleno legislativo luego de cuestionamientos políticos y señalamientos por presuntas irregularidades vinculadas a su desempeño. Al perder la presidencia del Congreso, quedó sin efecto su condición de jefe de Estado, cargo que había asumido meses atrás por sucesión constitucional.

El nuevo mandatario tendrá como principal responsabilidad garantizar la continuidad administrativa del Estado y conducir el proceso político rumbo a las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, en las que Perú elegirá autoridades definitivas.

El procedimiento aplicado responde al sistema constitucional peruano, en el que el titular del Parlamento puede asumir la presidencia de la República de forma transitoria cuando no existen vicepresidentes que puedan ocupar el cargo. En ese contexto, el cambio de la Mesa Directiva parlamentaria generó automáticamente la sustitución del jefe del Ejecutivo.

La elección de Balcázar se produce en medio de un prolongado periodo de inestabilidad política en el país andino, caracterizado por sucesivos cambios de gobierno en los últimos años mediante mecanismos parlamentarios.

Con su nombramiento, el Congreso peruano busca asegurar la conducción institucional mientras se desarrollan los comicios nacionales que definirán al próximo presidente constitucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL