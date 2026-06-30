Captan conmovedor rescate de perrita ‘Giselle’ entre los escombros de Venezuela | VIDEO

Así rescataron a la perrita "Giselle" de entre los escombros en La Guaira, Venezuela.

Un momento de alegría en medio de la tragedia vivieron los pobladores de Venezuela cuando equipos de emergencia lograron el rescate de una perrita llamada “Giselle” de entre los escombros que provocaron los terremotos de la semana pasada.

Así quedó grabado en un video difundido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien envió elementos del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) a Venezuela para colaborar en las labores de rescate de personas atrapadas entre los escombros.

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

En uno de los videos que ha compartido Bukele en redes sociales, se muestra cómo se rescató a una perrita de nombre Giselle, momento que provocó ternura y esperanza en redes sociales.

El rescate ocurrió en Residencial El Palmar, en Caraballeda, ubicado en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio.

Bukele busca al dueño de ‘Giselle’

En el video, se mira cómo los equipos de emergencia gritan el nombre de ‘Giselle’ y, después de varios intentos, logran rescatar al animal de entre los escombros.

Al tomar a la perrita entre sus brazos, ésta lame a los rescatistas en lo que parece ser un gesto de agradecimiento.

Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda.



Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

Posteriormente, se mira cómo una persona le da una solución al animal a través de una jeringa, pues, dice en el video, “Giselle” fue encontrada muy deshidratada.

Al respecto, el presidente de El Salvador pidió a los dueños de “Giselle” contactarse con los equipos de emergencia de la zona de Caraballeda para pedir de vuelta a la perrita. El único requisito es demostrar la propiedad con fotos y videos.

Max y Tsunami, los “lomitos” héroes en Venezuela

El rescate de la perrita “Giselle” conmovió en redes sociales, como también lo han hecho las historias de Max y Tsunami, perritos rescatistas que están ayudando a salvar vidas en Venezuela.

El primero, Max, es un perrito que forma parte del equipo de emergencia Yumare enviado por el Ejército mexicano a Venezuela, para colaborar en las labores de rescate.

Max ha ganado popularidad como, en 2017, lo hizo la perrita rescatista Frida. No obstante, el perrito ganó atención cuando se reportó que resultó herido durante el ejercicio de sus labores, lo que le hizo requerir atención veterinaria. Se desconoce su estado de salud.

🐾🇻🇪 Conoce a "Tsunami", el valiente perro rescatista en Venezuela



🦴 En medio de las intensas jornadas de remoción de escombros y rescate de sobrevivientes tras la fuerte actividad sísmica que sacudió al país, una historia de heroísmo animal ha acaparado las tendencias y los… pic.twitter.com/SvDGsxTK0Q — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 28, 2026

En tanto, Tsunami es un perrito rescatista perteneciente al al equipo K-SAR ECID de Venezuela, quien se hizo famoso tras la difusión de su historia. Tsunami fue rescatado tras una denuncia de maltrato, después de lo cual se le dio entrenamiento para rescatar personas.

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