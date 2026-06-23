Avanza la derecha: da razón a Lula

Después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarara que el socialismo se extingue en el mundo, que él nunca ha sido de “izquierda” sino sólo un dirigente sindical; de que Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella ganaran las elecciones presidenciales en Perú y Colombia y de que la Asamblea Nacional de Cuba le aprobara al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, “cambios urgentes y necesarios para vivir mejor”; los hechos parecen darle la razón.

Aun cuando el que fuera candidato de izquierda en Colombia, Iván Cepeda, con todo el respaldo del actual mandatario, Gustavo Petro, obtuvo 48.7 por ciento de los votos, contra el 49.7 del ultraderechista De la Espriella; vuelve a exigir un recuento de sufragios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a éste, se ufanó de haberle brindado apoyo y declaró que espera construir una relación sólida con Colombia, que así se suma a los gobiernos de derecha en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al expresidente López Obrador le preocupaba más la injerencia de Estados Unidos en México, que lo que dijera Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, respondió la Presidenta Sheinbaum a la pregunta sobre el libro de memorias del exembajador demócrata de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en sus memorias que está por publicar, al que le cerró la puerta de su despacho en Palacio Nacional, al que llegaba frecuentemente, cuando le advirtiera los riesgos de una reforma judicial a modo.

La referencia al empresario mexicano en el que más confiaba AMLO y, al que menciona como quien le “susurra” esa preocupación de que hablara El Mayo sobre políticos mexicanos, y quien también era recibido con frecuencia en Palacio Nacional a lo largo del sexenio, generó especulaciones sin que faltaran quienes aseguran no tener duda de quién se trata.

En su mañanera, la mandataria negó que su gobierno le haya entregado 800 millones de pesos a la CNTE, sino que “fueron destinados directamente a las escuelas para mejorar la educación en Oaxaca”, y explicó que esos recursos no tienen nada que ver con la disidencia magisterial porque no se entregan al sindicato, sino de manera directa a las escuelas.

No solamente militantes de Morena sino también del PT y PVEM, sus partidos aliados con los que irán a las elecciones del año que entra, acudieron a registrarse como coordinadores que defenderán la 4T, aunque en realidad serán a los que postulará, por más que a algunos se les exijan antecedentes en materia de seguridad y posibles vínculos en la comisión de delitos, además de una carta de no antecedentes penales.