• Metro más seguro

Y donde el tema de la seguridad ha sido puesto entre los de prioritaria atención es en el Metro, nos comentan. Es sabido que este rubro era uno que concentraba reclamos de usuarios desde hace mucho tiempo, pero también que con la llegada de Adrián Rubalcava se empezaron a hacer cambios y ajustes que ya se han traducido en indicadores positivos. Por lo pronto, se ha confirmado que el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo se ha reducido en un 50%, al pasar de 4.84 a 2.84 diarias en promedio. En tanto, la incidencia delictiva en general dentro de las instalaciones ha disminuido un 63% en el periodo comprendido entre mayo de 2025 y junio de 2026. En días pasados Rubalcava hizo público un balance de su gestión para dar cuenta de avances también en la atención de problemas históricos de ese sistema de transporte, como el manejo financiero que se traducía en fuertes subejercicios.

• La respuesta de la UNAM

Finalmente la UNAM tomó decisiones para tratar de salir de la crisis en la que se encontraba a causa de las fallas detectadas en la aplicación de su examen de ingreso a licenciatura, que este año fue por primera vez en línea. La máxima casa de estudios convocará no al total de aspirantes pero sí a unos 58 mil que ya habían sido seleccionados o tuvieron altos puntajes a aplicar lo que llamó un “examen de control”. Este será presencial y representará un filtro para atajar a quienes presuntamente hicieron trampa. Lo anterior abre la posibilidad a que algunos alumnos hoy no admitidos ingresen, pero también a que elegidos queden sin un lugar. Ninguna medida implicaba un costo cero ni tendría un apoyo unánime. Sin embargo, en espacios de discusión pública la decisión de la Rectoría a cargo de Leonardo Lomelí ha tenido aceptación. A esta se agrega la dimisión de Patricia Dávila, secretaria general, segunda en la estructura de mando de la UNAM. Falta ahora que se apliquen correctamente las medidas anunciadas. Pendientes.

• Oferta de amparos

Y hablando de la UNAM nos piden no perder de vista que no habían pasado ni siquiera algunas horas de los anuncios hechos por la Rectoría y su comisión técnica cuando en las benditas redes ya circulaban ofrecimientos para que los alumnos que deberán realizar el “examen de control” puedan interponer amparos y obtener suspensiones para evitar la medida. También circulaban en chats machotes de los escritos que supuestamente se llevarían a juzgados en los que se afirma que los actos reclamados versan sobre el dictamen emitido por la Comisión Técnica, y también se reclama cualquier eventual orden para que la Dirección General de Administración Escolar cancele folios, niegue inscripción o impida accesos al siguiente ciclo escolar. “Consideramos que dicha medida desconoce la validez de la evaluación originalmente aplicada, pues obliga a repetir un examen ya acreditado bajo el supuesto de que los conocimientos demostrados deben volver a probarse”. Ya se verá en los días siguientes si esto tiene un cauce posible o le conceden la razón a la UNAM.

• Celebra embajador captura

Y quien celebró abiertamente y sin reservas la captura de Ramón Ángel N, alias R1, fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. “Reconozco a nuestros socios mexicanos por la exitosa detención… Esta operación envía un mensaje claro: quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas. Juntos, Estados Unidos y México seguiremos desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras comunidades”, publicó el diplomático en sus redes sociales, en respuesta al mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en el que reportaba la detención de quien es identificado como el principal líder de una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga…”. Ahí el dato para el registro.

• Criba ante exceso de aspirantes

Con la novedad de que Morena en breve aplicará un primer filtro a sus aspirantes a coordinadores de la defensa de la transformación en los 17 estados en los que se renovará la gubernatura. Lo anterior tiene sentido, nos comentan, si se considera que al proceso interno se inscribieron más de 270 y pues claramente no todos tienen un perfil competitivo —y eso ya es decir mucho, porque nos dicen que incluso hay verdaderos desconocidos— y resulta completamente impráctico aplicar la encuesta definitoria con una multiplicidad de nombres. La dirigencia de Morena ha empezado a reunirse con aspirantes para informarles que viene una ronda eliminatoria que consistirá en aplicar una primera medición de la cual quedarán cuatro morenistas, un petista y un verde (de estos últimos si hubiera postulados), quienes pasaran a la encuesta final. Los que ayer quedaron enterados de lo anterior son los que suspiran por ser postulados por la 4T a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nayarit. Se va a empezar a poner bueno, nos comentan.

• Vestidos y alborotados

Y la que se quedó vestida y alborotada fue la Federación Mexicana de Futbol, a cargo de Mikel Arriola, luego de que la víspera se había mostrado interesada en escuchar la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar una parte del Mundial. Una iniciativa que, nos recuerdan, implicaba hacer negocios con la familia del yerno del presidente Donald Trump. Y es que resulta que ya tuvo efectos el manotazo que dieron sobre la mesa la UEFA y la Concacaf —a esta última pertenece México, pero esta ocasión no la apoyó, por cierto—, porque se ha informado que el planteamiento de Gianni ha sido retirado. “Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente (...) En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, publicó la FIFA haciendo la atribución de lo anterior a Giani. Van a tener que ir guardando en la FMF los ábacos y las calculadoras porque finalmente ese arroz no se coció.