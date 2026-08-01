Metro más seguro

Y donde el tema de la seguridad ha sido puesto entre los de prioritaria atención es en el Metro, nos comentan. Es sabido que este rubro era uno que concentraba reclamos de usuarios desde hace mucho tiempo, pero también que con la llegada de Adrián Rubalcava se empezaron a hacer cambios y ajustes que ya se han traducido en indicadores positivos. Por lo pronto, se ha confirmado que el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo se ha reducido en un 50%, al pasar de 4.84 a 2.84 diarias en promedio. En tanto, la incidencia delictiva en general dentro de las instalaciones ha disminuido un 63% en el periodo comprendido entre mayo de 2025 y junio de 2026. En días pasados Rubalcava hizo público un balance de su gestión para dar cuenta de avances también en la atención de problemas históricos de ese sistema de transporte, como el manejo financiero que se traducía en fuertes subejercicios.