Oferta de amparos

Y hablando de la UNAM nos piden no perder de vista que no habían pasado ni siquiera algunas horas de los anuncios hechos por la Rectoría y su comisión técnica cuando en las benditas redes ya circulaban ofrecimientos para que los alumnos que deberán realizar el “examen de control” puedan interponer amparos y obtener suspensiones para evitar la medida. También circulaban en chats machotes de los escritos que supuestamente se llevarían a juzgados en los que se afirma que los actos reclamados versan sobre el dictamen emitido por la Comisión Técnica, y también se reclama cualquier eventual orden para que la Dirección General de Administración Escolar cancele folios, niegue inscripción o impida accesos al siguiente ciclo escolar. “Consideramos que dicha medida desconoce la validez de la evaluación originalmente aplicada, pues obliga a repetir un examen ya acreditado bajo el supuesto de que los conocimientos demostrados deben volver a probarse”. Ya se verá en los días siguientes si esto tiene un cauce posible o le conceden la razón a la UNAM.