Celebra embajador captura

Y quien celebró abiertamente y sin reservas la captura de Ramón Ángel N, alias R1, fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. “Reconozco a nuestros socios mexicanos por la exitosa detención… Esta operación envía un mensaje claro: quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas. Juntos, Estados Unidos y México seguiremos desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras comunidades”, publicó el diplomático en sus redes sociales, en respuesta al mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en el que reportaba la detención de quien es identificado como el principal líder de una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga…”. Ahí el dato para el registro.