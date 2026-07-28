Los IMPACTANTES VIDEOS del terremoto en Kumamoto, Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando severas afectaciones en infraestructura, cortes de energía y una amplia movilización de los servicios de emergencia.

Los videos compartidos por medios locales y habitantes de la zona captan la fuerza del sismo y las consecuencias inmediatas del fenómeno. Entre las escenas más impactantes destacan los daños estructurales en un centro comercial parcialmente derrumbado, así como enormes grietas que partieron importantes vías de comunicación.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades japonesas mantienen activos los operativos de emergencia debido a las réplicas que siguen registrándose en la isla de Kyushu. Además, miles de personas fueron llamadas a evacuar de manera preventiva para reducir riesgos.

TE RECOMENDAMOS: Magnate defiende su política industrial Trump bromea con pronunciación de México

De acuerdo con la información oficial, el sismo ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico para miles de hogares, además de incendios, derrumbes y afectaciones en puentes y carreteras. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que las autoridades continúan evaluando el número de personas lesionadas y el alcance de los daños materiales en una región que hace una década también fue golpeada por un fuerte terremoto.

Como parte de la respuesta de emergencia, aproximadamente 300 mil personas recibieron la indicación de trasladarse a centros de evacuación, mientras cientos de soldados fueron desplegados para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y atención a la población afectada.

En uno de los videos más impactantes que se han compartido se encuentra el movimiento grabado desde un centro de noticias en Kumamoto, donde se puede observar cómo los trabajadores del edificio se cubren mientras todo se sacude a su alrededor.

Uno de los puntos más críticos fue el principal centro comercial de la prefectura de Kumamoto, donde, tras el terremoto, se registró una explosión que derivó en el colapso parcial del inmueble. Según reportes de NHK, entre 20 y 30 trabajadores permanecían en calidad de desaparecidos, mientras los cuerpos de emergencia continuaban revisando la estructura.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran uno de los costados del complejo completamente destruido, con vigas de acero expuestas y grandes cantidades de escombros sobre el estacionamiento.

Las autoridades también reportaron múltiples incidentes relacionados con edificios parcialmente colapsados e incendios en distintos municipios cercanos al epicentro. De acuerdo con medios locales, una persona perdió la vida tras el derrumbe de una construcción en una localidad próxima.

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

El terremoto también afectó la movilidad en la región. Diversas autopistas presentaron profundas grietas que obligaron al cierre parcial de la circulación y provocaron importantes congestionamientos vehiculares. Asimismo, los servicios ferroviarios fueron suspendidos y varios vuelos cancelados mientras continúan las inspecciones para verificar las condiciones de seguridad.

Algunos videos captaron el movimiento al interior de casas, en donde, mascotas y personas que se encontraban al interior se resguardaban. En las imágenes se pueden observar objetos cayendo al piso, así como sonidos de los edificios crujiendo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT