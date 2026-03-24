IGAE cae 0.9% a tasa mensual en enero

En enero de 2026, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró una caída de 0.9 por ciento a tasa mensual impulsado por la contracción de las actividades primarias, secundarias y terciarias; mientras que, a tasa anual tuvo un aumento de 0.5 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo” indicó el instituto de estadística.

El descenso del IGAE se originó por la contracción significativa de 3.7 por ciento de las actividades primarias o las relacionadas al agropecuario; sin embargo, las secundarias o industriales también disminuyeron 1.1 por ciento y las terciarias o de los servicios, se redujeron 0.6 por ciento.

En enero 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬇️-0.9% mensual

⬆️ 0.5% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-3.7% primarias

⬇️-1.1% secundarias

⬇️-0.6% terciarias



📄… pic.twitter.com/WTsgiCac4N — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

Al interior de las secundarias, todos los sectores tuvieron pérdidas: minería, 1.1 por ciento; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 1.9 por ciento; construcción, 1.1 por ciento e industrias manufactureras, 1.1 por ciento.

Por su parte, en las actividades terciarias, la mayor caída se ubicó en servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos con 8.5 por ciento; siguió servicios profesionales, científicos y técnicos, 2.8 por ciento; transportes, correos y almacenamiento, y servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación con 1.1 por ciento, respectivamente.

Sólo información en medios masivos con 1.8 por ciento; servicios financieros y de seguros, 0.1 por ciento; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 0.1 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 1.3 por ciento; servicios educativos, 0.3 por ciento y servicios de salud y de asistencia social, 0.2 por ciento, registraron alzas al interior de los servicios.

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LMCT