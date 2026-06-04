México, libre de nuevo arancel por el T-MEC

LAS MERCANCÍAS mexicanas que son comercializadas a través del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que representan 85 por ciento del total de las exportaciones, no pagarían el arancel de 10 por ciento que propuso el Gobierno estadounidense por evitar la importación de bienes que se producen con trabajo forzoso, señaló la Secretaría de Economía (SE). Además, sostuvo que mantendrá conversaciones en los siguientes 45 días para evitar una tarifa más sobre México.

“Después de haber realizado consultas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el día de hoy, la Secretaría de Economía ha confirmado que las mercancías que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301”, indicó en un comunicado.

La dependencia refirió que en caso de ser aplicado el arancel de 10 por ciento no se sumará a aquellos bajo la sección 232 que pesan sobre el acero, aluminio y vehículos; y sobre el 15 por ciento de las exportaciones que no son comercializadas al amparo del T-MEC, se tendrán conversaciones con la USTR en los próximos 45 días e incluso en una de las dos rondas formales bilaterales que se tienen contempladas con el Gobierno estadounidense, en las que el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón, presentará información sobre las acciones y compromisos de México contra el trabajo forzado.

Asimismo, recordó que los aranceles que propuso la USTR se encuentran bajo la investigación de la Sección 301 y tienen el objetivo de sustituir los aranceles que operan bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), tarifas que fueron eliminadas por la Suprema Corte de Estados Unidos y bajo la sección 122, los cuales vencen el 24 de julio.