Percepción de inseguridad en México baja a 59.8% en junio de 2026, revela encuesta del INEGI

Los cajeros automáticos en la vía pública continúan como el espacio donde la población mexicana reporta mayor sensación de inseguridad, de acuerdo con el INEGI.

La percepción de inseguridad entre la población mexicana registró una ligera mejoría durante el segundo trimestre de 2026, aunque seis de cada 10 habitantes de las principales ciudades del país aún consideran que vivir en su localidad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio, correspondiente a junio de 2026, revela que 59.8% de las personas de 18 años y más residentes en 91 áreas urbanas percibieron como insegura la ciudad donde viven, cifra inferior al 61.5% registrado en marzo de este año y al 63.2% reportado en junio de 2025, lo que representa una reducción estadísticamente significativa.

La ENSU del INEGI mostró una reducción en la percepción de inseguridad durante junio de 2026, aunque casi seis de cada 10 habitantes aún consideran insegura la ciudad donde viven. ı Foto: Generada por IA

La encuesta muestra una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Mientras 65.6% de las mujeres afirmó sentirse insegura en su ciudad, entre los hombres la cifra fue de 52.6%.

Entre marzo y junio de este año, 12 ciudades mejoraron su percepción de seguridad, mientras que seis registraron un deterioro.

La percepción de inseguridad disminuyó respecto a marzo y junio de 2025; sin embargo, 59.8% de la población urbana todavía considera insegura su ciudad. ı Foto: Adobe Stock

Los mayores incrementos en la percepción de inseguridad ocurrieron en San Pedro Garza García, que pasó de 4.4% a 10.6%; Los Mochis, de 21.1% a 31.2%; y Apodaca, de 26.1% a 33.4%.

En contraste, las mayores reducciones se observaron en Ciudad Nezahualcóyotl, de 55.5% a 41.3%; Nuevo Laredo, de 34.8% a 26.5%; y Zapopan, de 70.8% a 54.1%.

Cajeros y calles, los lugares que generan más temor

Los cajeros automáticos instalados en la vía pública continúan siendo el espacio donde la población se siente más vulnerable.

El estudio del INEGI también muestra que las mujeres mantienen una percepción de inseguridad considerablemente mayor que los hombres en las principales ciudades del país. ı Foto: Especial

Según la ENSU:

70.3% se siente inseguro en cajeros automáticos en la vía pública.

63.4% percibe inseguridad al caminar por las calles.

62.4% en el transporte público.

56.3% en las carreteras.

Delincuencia, una preocupación persistente

Respecto a las expectativas para los próximos 12 meses, 32.8% de la población considera que la situación de inseguridad seguirá igual de mal, mientras que 24.3% cree que empeorará.

En contraste, 23.5% confía en que mejorará y 18.2% estima que permanecerá igual de bien.

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