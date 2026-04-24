Alcaldía Benito Juárez se consolida como la alcaldía más segura de la CDMX: INEGI

La estrategia "Orden y Seguridad" posiciona a la demarcación como referente de tranquilidad en la Megalópolis.

De acuerdo con los datos publicados hoy en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, referentes al primer trimestre de 2026, la alcaldía Benito Juárez se mantiene como la más segura de la Ciudad de México y de la Megalópolis.

Con ello, suma 22 trimestres continuos en primer lugar en la capital del país, destacando que 8 de cada 10 habitantes se sienten seguros de vivir en la alcaldía.

Estos resultados son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde Luis Mendoza, misma que ha posicionado a Benito Juárez como un referente en la materia.

Elementos de Blindar BJ360° mantienen labores de vigilancia y protección civil en las 56 colonias. ı Foto: Alcaldía BJ

“Vivir en la alcaldía Benito Juárez es vivir con tranquilidad y confianza. Es poder caminar por sus calles con la certeza de contar con una estrategia integral como Blindar BJ360° y con personal altamente capacitado que, todos los días, trabaja para mantener espacios públicos ordenados y con altos estándares de calidad. Hay 19.6 puntos de diferencia con la alcaldía que se encuentra en segundo lugar en la ciudad, esto es reflejo del trabajo de Blindar BJ360° para mantener altos niveles de seguridad en nuestra alcaldía”, destacó el alcalde.

Para la administración encabezada por Luis Mendoza, generar condiciones de bienestar para sus habitantes es una prioridad, prueba de ello es la importante inversión realizada en materia de seguridad, para reforzar el parque vehicular de Blindar BJ360º y fortalecer las labores de vigilancia y protección civil.

Desde que se comenzó a realizar esta medición a nivel nacional, en septiembre de 2019, la alcaldía ha tenido un aumento de 37.3 puntos, pasando de 46.3 a 83.6 por ciento. Demostrando que con acciones concretas y manteniendo una sólida coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logra mantener un entorno seguro y ordenado en beneficio de toda la comunidad benitojuarense.

“El compromiso de esta administración es claro: seguir avanzando con orden y seguridad para que las y los vecinos vivan bien, seguros y en paz, en el corazón de la Ciudad de México”, puntualizó Mendoza.

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