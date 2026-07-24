Jürgen Klopp es presentado como entrenador de Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026

Jürgen Klopp tuvo un inicio contundente como seleccionador de Alemania, al trazar líneas rojas por las que consideraría dimitir, incluso antes de su intento de enderezar el rumbo con un equipo que volvió a fracasar en la Copa del Mundo.

En una primera conferencia de prensa combativa, el otrora técnico de Liverpool advirtió a los medios alemanes que renunciará si cree que están invadiendo la privacidad de su familia.

😳🇩🇪 Estas fueron algunas de LAS PRIMERAS PALABRAS de Jürgen Klopp, en la presentación como nuevo DT de Alemania:



"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes, a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y Tuchel.



Si van tras mi familia, ME VOY.… pic.twitter.com/3TGEhBRG5B — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 24, 2026

También insinuó que Alemania podría ser su último trabajo como entrenador y admitió que no ha sido un seguidor entusiasta de los partidos internacionales.

Los objetivos de Klopp son la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030

Klopp era el principal objetivo de la federación alemana y firmó un contrato hasta el Mundial de 2030. En su presentación el viernes, afirmó que era “un gran honor” asumir el cargo y dio a entender que podría ser su última función como entrenador.

Klopp manifestó el viernes que estaría dispuesto a marcharse sin indemnización si no funciona, o si las críticas se vuelven abrumadoras, y amenazó con dimitir si los medios no “dejan a mi familia en paz”.

"If you behave badly and don't leave my family in peace, I will be gone" 🗣️



Jurgen Klopp has warned that he will walk away from the German National job if the press intrudes on his personal life, adding that he wasn't impressed about how Julian Nagelsmann was treated ⚽️ pic.twitter.com/VC5RaWzsyo — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

“Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección nacional”, expresó el técnico de 59 años. “Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida, de mi vida laboral. Pondré en ello todo lo que pueda”.

Sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció en medio de fuertes críticas tras la derrota ante Paraguay que decretó dejarles fuera de los octavos de final de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Klopp indicó que creía que Nagelsmann y Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, habían sido tratados injustamente por los medios. “Hago el trabajo aunque he oído cómo trataron a Julian, aunque he oído cómo Inglaterra trata a Tuchel”, señaló, sin precisar cuál era exactamente el problema a su juicio.

Klopp quiere que el futbol alemán vuelva a ser lo que era

Es el primer trabajo de Klopp como entrenador desde que dejó el Liverpool en 2024 alegando fatiga. Comentó que estaba “recargado” mientras mantenía conversaciones sobre el puesto en Alemania.

Klopp dio a entender que planea hacer algunas selecciones sorprendentes en la convocatoria y afirmó que su misión no es solo ganar partidos, sino devolverle al equipo un ambiente de entusiasmo.

El propio Klopp admitió que “ha pasado un tiempo” desde que vio partidos de selecciones nacionales fuera de los grandes torneos.

“Quiero crear algo con la selección nacional que haga que la gente se vaya a casa después del partido y piense: ‘Eso estuvo realmente buenísimo’. Eso es lo que me gustaría que ocurriera”, declaró.

La llegada de Klopp sigue a conversaciones durante el Mundial

Conocido por el vibrante fútbol “heavy metal” en Liverpool, Klopp fue el candidato preferido de Alemania tan pronto como Nagelsmann renunció.

Tras semanas de conversaciones, Klopp, 20 años mayor que Nagelsmann, permaneció en Estados Unidos como comentarista de la Copa del Mundo para una emisora en alemán.

La federación también mantuvo conversaciones con el grupo Red Bull, donde Klopp pasó el último año y medio como “director global de fútbol”, asesorando a su red mundial de clubes.

El presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, dijo que no se pagaría a Red Bull una típica cláusula de liberación por Klopp. En su lugar, la federación paga un millón de euros (1,14 millones de dólares) a una organización benéfica vinculada a Red Bull y acordó disputar tres partidos de la selección nacional en la ciudad oriental de Leipzig, donde Red Bull respalda al equipo de la ciudad en la Bundesliga.

Klopp afronta una dura introducción a su primer trabajo con una selección nacional, con cuatro partidos de la Liga de Naciones en 11 días contra Holanda, Grecia y Serbia a finales de septiembre y principios de octubre. El primer gran torneo será la Eurocopa de 2028.

Mertesacker se une a Klopp en la estructura de Alemania

Alemania no ha ganado un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo desde que venció a Argentina en la final de 2014. Ahora, un jugador de aquel equipo trabajará junto a Klopp.

El exdefensor Per Mertesacker se une a Klopp como nuevo director general de deporte de la federación, con un papel de supervisión de las selecciones nacionales masculinas de Alemania y un énfasis en impulsar a los jugadores desde las selecciones juveniles hasta que destaquen en el equipo absoluto. Comenzará el cargo en enero y se incorpora tras ocho años al frente de la academia del Arsenal.

Klopp se reencuentra con dos de sus asistentes de su etapa en Liverpool, Peter Krawietz y Pep Lijnders, semanas después de que Lijnders dejara un puesto como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. El retirado futbolista Sven Bender también asume un rol de asistente.

En un acuerdo inusual, el agente de Klopp Marc Kosicke se incorpora al cuerpo técnico en un papel centrado en estrategia y administración, pero no será empleado de la federación.

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