Gianluca Prestianni y todas sus peleas y polémicas en el futbol; insultos racistas, golpes y burlas hasta a México (VIDEO)

Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, está metido en grandes problemas luego que el brasileño Vinicius Junior lo acusó de gritarle insultos racistas. Esto provocó que en redes sociales salieran videos de Prestianni en peleas y burlándose de otros futbolistas.

No es novedad que Gianluca Prestianni es un jugador que se engancha en disputas con compañeros de profesión, incluso lo han llegado a acusar de ser un jugador sucio por diversos videos en donde es él quien incita a una pelea y realiza faltas fuertes.

Look at this video. Prestianni was already calling Vinícius Jr a “m*onkey” long before he even heard it.



That’s why Mbappé said he heard it five times, and reason why he was the first to confront him. pic.twitter.com/ApkVINqoRv — 10 (@Kylian) February 18, 2026

Las polémicas de Gianluca Prestianni

En el Torneo Montaigu 2022, un certamen juvenil realizado en Francia, fue el protagonista principal de una escandalosa pelea entre Brasil y Argentina, que se enfrentaron en la final. La Canarinha venció a la Albiceleste y al parecer Prestianni no aguantó la derrota, al punto que se fue a los puños.

En el Mundial Sub-20 de Chile, que se realizó en 2025, tuvo varias apariciones poco destacables. Insultó a un recogebalones, se burló de los aficionados chilenos, provocó, insultó y se burló de jugadores mexicanos y colombianos.

Ay dios este video de Prestianni en 2022. Lo van a meter preso. pic.twitter.com/WcPYFB0hFq — santi. (@santivs87) February 18, 2026

Se le recuerda burlarse de Diego Chicha Sánchez tras el pase de Argentina sobre México en cuartos de final. Gianluca Prestianni imitó un baile que el Chicha había hecho días antes.

Además, se recordó la falta que cometió sobre Levi Colwill que le costó la roja en el Mundial de Clubes 2025. El argentino se le aventó directo a la pierna y sin intención de jugar el balón.

Muy indignado el cagón de Gianluca Prestianni porque Vinicius festejó su gol bailando.



Ya se le olvidó como se burló de México en el Mundial.



Jugador cagón. https://t.co/2wfD6aPnIX — J. Lara (@jlaram12) February 17, 2026

Gianluca Prestianni niega insultos a Vinicius Jr

Gianluca Prestianni, delantero argentino de 20 años, se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA.

El extremo exVelez negó haber insultado a Vinicius Juniors. Comentó en redes que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En varias ocasiones Prestianni insistió en que Vinícius malinterpretó lo que se dijo. Además, según versiones de prensa, los jugadores de Benfica afirmaron tras el partido afirmaron que el argentino provocó al delantero brasileño, pero nunca lo insultó racialmente.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigi insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, dijo Prestianni, quien no explicó por qué se cubrió la boca.

