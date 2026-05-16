Fuera de Pistas

La escalofriante caída de un ciclista en el Tour de Hungría que preocupa a los fans por su estado de salud (VIDEO)

Durante la cuarta etapa del Tour de Hungría, Kelland O’Brien sufrió una terrible caída durante el recorrido por el asfalto mojado durante la competencia

Ciclista sufre terrible caída durante el Tour de Hungría.
Ciclista sufre terrible caída durante el Tour de Hungría. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Durante la cuarta etapa del Tour de Hungría, se vivió un momento de tensión entre los competidores, ya que Kelland O’Brien sufrió una escalofriante caída cuando intentaba tomar una curva en el recorrido y terminó yéndose por debajo de la valla gris de seguridad.

En ese momento, las asistencias médicas llegaron al lugar de los hechos de inmediato para apoyar al ciclista que sufrió una severa caída durante la competencia. El atleta australiano del Jayco AlUla tuvo que abandonar la competencia por el fuerte impacto que se llevó tras el incidente.

Varias caídas se han presentado en el ciclismo mundial

En la mitad de la temporada del ciclismo mundial, han existido varias caídas en diferentes competencias que han dejado escalofriantes imágenes del deporte y varios ciclistas abandonaron sus respectivas pruebas.

TE RECOMENDAMOS:
Charlyn Corral negó haber asegurado que su carrera es mejor que la de Hugo Sánchez.
Futbol mexicano

¿Charlyn Corral es mejor que Hugo Sánchez? La goleadora del Pachuca dice TODA la verdad

En el Giro de Italia se vivieron momentos de tensión durante una de las etapas de la competencia, pues varios ciclistas fueron parte de una caída que dejó fuera de la competencia a varios atletas, sufriendo severas lesiones, y Adam Yates terminó con la cara llena de sangre tras el incidente.

De igual forma, hace unos meses Isaac del Toro estuvo involucrado en un problema de este tipo durante la Vuelta al País Vasco, lo que dejó fuera al mexicano durante varios meses y será hasta finales de mayo o junio cuando regrese a la actividad.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jugadores de Chivas celebran el 1-1 vs Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.
Liga MX

¡PARTIDAZO! Los GOLAZOS de Chivas y Cruz Azul en menos de 10 minutos que ponen cardíaca la eliminatoria (VIDEO)


Google Reviews