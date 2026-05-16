La escalofriante caída de un ciclista en el Tour de Hungría que preocupa a los fans por su estado de salud (VIDEO)

Durante la cuarta etapa del Tour de Hungría, se vivió un momento de tensión entre los competidores, ya que Kelland O’Brien sufrió una escalofriante caída cuando intentaba tomar una curva en el recorrido y terminó yéndose por debajo de la valla gris de seguridad.

En ese momento, las asistencias médicas llegaron al lugar de los hechos de inmediato para apoyar al ciclista que sufrió una severa caída durante la competencia. El atleta australiano del Jayco AlUla tuvo que abandonar la competencia por el fuerte impacto que se llevó tras el incidente.

El milagro del día en el ciclismo.



La caída de Kelland O'Brien en el #TdH2026 pic.twitter.com/AICPuHFWC6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 16, 2026

Varias caídas se han presentado en el ciclismo mundial

En la mitad de la temporada del ciclismo mundial, han existido varias caídas en diferentes competencias que han dejado escalofriantes imágenes del deporte y varios ciclistas abandonaron sus respectivas pruebas.

En el Giro de Italia se vivieron momentos de tensión durante una de las etapas de la competencia, pues varios ciclistas fueron parte de una caída que dejó fuera de la competencia a varios atletas, sufriendo severas lesiones, y Adam Yates terminó con la cara llena de sangre tras el incidente.

De igual forma, hace unos meses Isaac del Toro estuvo involucrado en un problema de este tipo durante la Vuelta al País Vasco, lo que dejó fuera al mexicano durante varios meses y será hasta finales de mayo o junio cuando regrese a la actividad.

DCO