¡Confirmado! México tiene tres nuevos rivales de peso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tendría definidos sus tres últimos rivales antes de su debut en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana tendría definidos a sus tres últimos rivales como parte de su preparación rumbo al Mundial 2016. Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarían a sus similares de Ghana, Australia y Serbia. Las primeras dos también estarán en el magno evento del 11 de junio al 19 de julio.

Dos de esos partidos amistosos se llevarían a cabo en suelo mexicano y el otro se desarrollaría en Estados Unidos, según información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, quien señaló que estos tres conjuntos serían los últimos contrincantes de México antes de su debut en la justa, programado para el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana enfrenta rivales de distintas confederaciones

La FMF habría elegido a Ghana, Australia y Serbia pensando posibles similitudes, respectivamente, con Sudáfrica, Corea del Sur y la selección europea que todavía está por definir como última integrante del Grupo A del Mundial 2026. Será la ganadora del repechaje que disputarán Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Ghana es una de las integrantes del Grupo L de la competencia junto con Inglaterra, Croacia y Panamá. Australia, por su parte, quedó ubicada en el sector D, en el que también se encuentran Paraguay, Estados Unidos y un europeo que se definirá en los repechajes de finales de marzo.

Serbia quedó fuera de toda posibilidad de asistir al Mundial 2026 tras sucumbir a manos de Inglaterra el 13 de noviembre del 2025 en las eliminatorias de la UEFA.

¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a jugar el próximo 25 de febrero, cuando enfrente a su similar de Islandia en un duelo amistoso a celebrarse en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó por idéntico marcador de 1-0 a Panamá y a Bolivia en sus primeros dos partidos del 2026, ambos amistosos que se realizaron en aquellos respectivos países.

Después de enfrentarse a Islandia en Querétaro, la Selección Mexicana tiene programado medirse ante Portugal y Bélgica en marzo los días 28 y 31, de manera respectiva, ambos en Fecha FIFA.

El encuentro contra Portugal será con el que se reabrirá el Estadio Azteca después de las obras de remodelación a las que fue sometido precisamente para el Mundial 2026.

