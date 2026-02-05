Lo vendieron como delantero de la Selección Mexicana y ahora se va del país por la puerta de atrás

El futuro de Nicolás Ibáñez en México era muy prometedor. El delantero argentino llegó a ser mencionado como el nuevo naturalizado que necesitaba el Tricolor para reforzar esa posición, pero al final Tigres terminó con su carrera y ahora tendrá que buscar un nuevo equipo en la MLS. El equipo dirigido por Guido Pizarro lo sacó por la puerta de atrás.

En los últimos días se mencionó que Nico Ibáñez podía llegar al América como moneda de cambio en lugar de Rodrigo Aguirre. “El Búfalo” se convirtió en el nuevo atacante de los Tigres y, por lo mismo, el club norteño le notificó al argentino que no lo tenían contemplado para seguir en el plantel.

Nicolás Ibáñez en un partido con los Tigres ı Foto: larazondemexico

Nico Ibáñez la reventó con San Luis y Pachuca

Ibáñez llegó a México para reforzar al Atlético San Luis y, después de destacarse en dicho club, el Pachuca se hizo de sus servicios. Tan bueno era su rendimiento que duró muy poco en el conjunto de la Bella Airosa y, de inmediato, los Tigres lo contrataron a la espera de que fuera el sustituto idóneo de André-Pierre Gignac, pero no fue así.

En el Clausura 2023, Nicolás Ibáñez aterrizó en la Sultana del Norte. Tigres había contratado a uno de los mejores delanteros de las últimas épocas, pero su rendimiento fue de más a menos y, ahora en la MLS, le buscan acomodo, pues es muy complicado que logre quedarse en un equipo de la Liga MX y que pague su alto salario.

🧱💥 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙅𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖 | ⚽☄️ ¡'Chicha' con el derechazo y gol!@CEMEXMx pic.twitter.com/DhSsfAjkIi — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 5, 2026

Ibáñez y un rendimiento de más a menos en Tigres

Con los Tigres de la UANL, Ibáñez jugó 141 partidos, en los que se hizo presente con 31 goles y 10 asistencias. Dentro de su trayectoria puede presumir haber jugado en Gimnasia, Comunicaciones y Newells; en este último no logró tener participación en el campo.

Aún no se define en qué equipo jugará Nicolás Castillo, pero diversos reportes apuntan a que su nuevo club está en la MLS y será uno de los poderosos que año con año pelean el título. Hace algunos torneos también se mencionó que el Inter Miami había preguntado por sus servicios, pero en ese momento, los Tigres aún contaban con él.