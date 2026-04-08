Cese al fuego entre EU e Irán, benéfico para economía mundial y de México: BBVA

Un cartel con una leyenda antiguerra, en una manifestación en EU contra la intervención militar en Irán.

La economía mundial y la de México se beneficiarán tras el anuncio del cese al fuego en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya que, la guerra presionó al alza el costo de los energéticos, fertilizantes y también de los alimentos, y con esta tregua se espera que se reduzcan los precios, señaló el área de Estudios Económicos de BBVA México.

“Creemos que el anuncio de la tregua en Medio Oriente es una muy buena noticia para la economía global… Nos parece que es muy positivo que no se haya escalado el conflicto. Hay un reconocimiento de que esto estaba haciendo un daño muy grande a la economía global. Es cierto, todavía no se resuelve el conflicto, pero esperamos que pueda resolverse, en la medida en que el estrecho de Ormuz siga abierto creemos que habrá mejores condiciones para la economía global”, indico Carlos Serrano, economista en jefe de la institución bancaria.

Sobre México, destacó, que si bien la guerra presionó al alza el precio del crudo, gas natural e incluso de los alimentos, en el país el incremento fue menor en comparación con otras latitudes; no obstante si hubo afectaciones porque ante el aumento de los combustibles se adquirieron más caros y también hubo una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) , dado que el costo no se le trasladó a las personas consumidoras.

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“En el caso de México, los efectos no son tan fuertes como en otros países. Nos afecta porque somos importadores netos de combustibles. Entonces, nos afecta por dos lados. Primero adquirimos combustibles más caros; segundo, no les trasladamos esos precios a los consumidores, con lo cual hay una menor recaudación de IEPS”, acotó durante la presentación del informe sobre situación inmobiliaria en el país.

Asimismo, puntualizó que también habrá un beneficio para el sector inmobiliario, en especial porque se reducirán las tasas de interés a 10 años y de largo plazo, y esto beneficiará a los créditos hipotecarios.

El economista destacó que los créditos hipotecarios se rigen por las tasas de interés a largo plazo, y al cierre de 2025 se encontraban entre 8.6 y 8.7 por ciento, tras la guerra subieron hasta 9.4 por ciento.

“[La guerra] donde sí nos estaba afectando es en que había un aumento en las tasas de interés de largo plazo , no por una mayor percepción de riesgo en México, sino porque suben las tasas de interés de 10 años y de largo plazo en Estados Unidos y ahí subieron las de México. Estábamos en niveles de 8.6-8.7 por ciento, antes de los ataques y ahora estamos en 9.3 por ciento, creo que esta tregua va a ir ayudando a que las tasas vayan bajando”, indicó.

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cehr