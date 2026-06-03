OCDE baja crecimiento del PIB de México en 2026, lo ubica en 0.8%

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para el cierre del año se ubicará en 0.8 por ciento, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto significó una reducción de 0.5 puntos porcentuales frente a su estimación de marzo; la revisión a la baja se da por la evolución del conflicto en Irán, la desaceleración de la demanda interna y una mayor incertidumbre comercial.

El organismo destacó que al cierre del año pasado, el crecimiento del PIB fue sólido; no obstante, la actividad económica en el primer trimestre de 2026 se debilitó por la desaceleración de la demanda interna y por una mayor incertidumbre comercial.

Estimaciones de crecimiento del PIB por país en 2025 ı Foto: Cepal

Contracción del PIB y su impacto

Lo anterior ocasionó una contracción de 0.6 por ciento en los primeros tres meses del año en comparación con los resultados de los meses anteriores.

La contracción de la actividad económica impactó en el sector industrial, agropecuario y de servicios; además, la inversión privada se ha moderado y ante una menor creación de empleo formal el consumo privado.

Por su parte, las exportaciones continúan con debilidad por los aranceles que Estados Unidos fijó en 2025; y aunque la demanda interna se redujo, la inflación general aumentó a 4.5 por ciento en el cuarto mes del año por los precios de las frutas y verduras.

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El organismo prevé que la inflación subyacente se mantenga en torno al 4.3 por ciento, presionada por los servicios, y prevé que la inflación en los siguientes 12 meses se ubique por arriba del 3.0 por ciento.

“México se ve afectado por la evolución del conflicto en Oriente Medio principalmente a través de canales indirectos, particularmente mediante su impacto en el crecimiento global”, acotó.

La OCDE destacó que el mecanismo de estabilización de combustibles por parte del Gobierno de México ha reducido los precios al alza de los combustibles, y apoya el poder adquisitivo de las familias.

Concluye ronda de conversaciones con USTR relativa a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/dYvzHo0ksC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

En ese sentido, la estimación de crecimiento para el país supone que el apoyo gubernamental se mantendrá en 2026 y 2027.

Además, existe incertidumbre comercial por la relación que el país tiene con Washington, debido a que hay aranceles de 10 por ciento para las mercancías que no cumplen con las reglas del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, se suman las tarifas de 25 por ciento para automóviles, autopartes, camiones y componentes de camiones; mientras que las exportaciones de acero, aluminio, cobre, y productos derivados tienen un gravamen de 50 por ciento.

Además, se suma que pronto será la revisión conjunta del acuerdo comercial, programada para el 1 de julio de 2026.

#ComunicadoEconomía 🗞️



Propuesta de aranceles como resultado de investigación de la Sección 301 no contempla a comercio que cumpla con las reglas del #TMEC



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La OCDE estimó que el crecimiento del PIB para este año sería de 0.8 por ciento porque el consumo privado estará respaldado por el bajo desempleo y la disminución de la inflación, la inversión privada aumentará por las bajas tasas de interés que se encuentra en 6.50 por ciento actualmente.

Sin embargo, seguirá limitada por la incertidumbre interna y externa; mientras que la inversión pública se mantendrá moderada porque el Gobierno federal busca reducir el déficit fiscal.

El crecimiento de las exportaciones será afectado por los aranceles, la incertidumbre global y desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos.

Se proyecta que la inflación disminuya gradualmente. Sin embargo, las perspectivas tanto para el crecimiento como para la inflación siguen siendo inciertas OCDE



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