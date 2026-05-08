Mexicanos aportan 2.3 billones de dólares al PIB de Estados Unidos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la importancia económica de los 38 millones de mexicanos en EU.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la buena relación entre México y Estados Unidos se basa en los 38 millones de mexicanos que viven en EU, quienes fortalecen la economía de ambas naciones y que, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), contribuyen con 2.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense.

“La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones; son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos que es el mejor símbolo de amistad que puede haber. Así lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos, porque es muy importante la aportación de los mexicanos en la economía de Estados Unidos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Ana Valdez, directora de LDC, detalla el impacto de la comunidad mexicana en estados como California y Texas. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal envió saludos a las y los paisanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como personas honestas y trabajadoras que fortalecen los vínculos entre ambos países.

“Ayudan a sus familias en México, siempre lo han hecho solidariamente, pero son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Son personas honestas, trabajadoras con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad. Y eso es lo que debe guiarnos siempre en la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, agregó.

La directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), Ana Valdez, señaló que la historia de los mexicanos en Estados Unidos ha sido de resistencia, fortaleza y de recuperación. Detalló que de los 38 millones de descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, 34 millones (el 90 por ciento) tienen estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Agregó que impulsan el crecimiento estadounidense, ya que el PIB generado por ellos creció en 10.5 por ciento, casi el doble del total de Estados Unidos que fue de más de 5.3 por ciento. Además, del crecimiento total del PIB del país, el 15 por ciento es de origen de descendientes mexicanos y cerca de 1.5 billones de dólares del consumo proviene de ellos.

Durante la "Mañanera del pueblo", se reconoció a los migrantes como el motor de la relación bilateral. ı Foto: Presidencia

Resaltó que los descendientes mexicanos son, en tres estados, el principal motor del crecimiento económico:

En California , generan 833 mil millones de dólares (mdd) del PIB (20.5% del PIB estatal).

En Texas , 629 mil mdd (22.7% del PIB estatal).

En Nuevo México, 46 mil mdd (30.6% del PIB estatal).

Asimismo, señaló que los descendientes mexicanos tienen presencia en diversas industrias en Estados Unidos. Y adicionalmente, son la mayor comunidad de empresarios inmigrantes con 1.2 millones de emprendedores; teniendo, los dueños de negocios con origen mexicano, la mayor tasa de crecimiento.

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