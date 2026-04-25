Actividad económica muestra ligero repunte

La actividad económica, a tasa anual, tuvo una contracción de 0.3 por ciento.

Impulsada principalmente por las industrias manufactureras, la actividad económica tuvo una variación positiva de 0.1 por ciento mensual durante febrero, luego que mostrara bajas consecutivas desde noviembre del año pasado, informó el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre del 2025, la IGAE tuvo un alza relevante de 0.9 por ciento en su comparación mensual, sin embargo, los porcentajes consecutivos no fueron positivos para este indicador, ya que en noviembre registró 0.3, en diciembre, 0.1 y en enero de 2026, 0.7, todos porcentajes negativos.

Para febrero de este año, el repunte de 0.1 por ciento a tasa mensual del IGAE sucede por las actividades secundarias, que muestran un alza de 0.4 por ciento; dentro de este sector, las industrias manufactureras apoyaron al incremento con 0.7 por ciento, seguido de la minería, con aumento de 0.6 por ciento y la construcción, 0.3 por ciento; aunque la generación de energía eléctrica bajó 1.4 por ciento.