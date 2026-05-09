Migrantes duplican PIB a residentes

EL DESARROLLO de los mexicanos que viven en Estados Unidos y su impacto en la economía nacional ha llevado a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dicho grupo poblacional sea el doble al del propio sector demográfico estadounidense.

En el contexto de los diferendos que persisten y se reavivaron esta semana entre Estados Unidos y México respecto a los migrantes que residen en aquella nación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó en su conferencia que la “buena relación” entre ambos países también se basa en las generaciones de connacionales que han trabajado para fortalecer la economía en ambos lados de la frontera.

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC), expuso en la conferencia que la población de descendientes mexicanos ha registrado un crecimiento del PIB de 10.5 por ciento, es decir, casi el doble del 5.3 por ciento que han tenido los estadounidenses.

En otra comparativa, 15 por ciento del crecimiento total del PIB de dicho país deriva específicamente de descendientes mexicanos y 1.48 billones de dólares provienen del consumo doméstico de los connacionales.

Actualmente, dijo, hay 38 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos, de los cuales 34 millones, es decir 90 por ciento, cuenta con un estatus legal.