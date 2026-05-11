¿Quiénes son los hijos y hermanos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia?

Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal para su cargo como gobernador al Congreso de Sinaloa, mismo que fue aprobada con unanimidad por la mañana del 2 de mayo, y esta permanecerá activa mientras se realicen las investigaciones en su contra.

El ahora gobernador con licencia de Sinaloa enfrenta investigaciones por haber sido señalado con un presunto vínculo con el crimen organizado por parde de Estados Unidos.

Durante las primeras horas del pasado 9 de mayo se registró un ataque armado en una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, de Cuilacán, Sinaloa, misma que; de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), pese a ser propiedad de Rocha Moya se entuentra deshabitada desde hace más de 10 años.

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Este lunes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya se encuentra en Sinaloa, y descartó que este pueda ser extraditado a Estados Unidos.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

¿Quién es la familia de Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa, durante su vida se ha dedicado a ser académico, escritor y político, por lo que actualmente es miembro del partido Morena.

El gobernador de Sinaloa con licencia es hijo de Ricardo Rocha Cázares y Ramona Moya Angulo,y hermano de Alfonso, Pablo, Miguel, Antonio y Martha Elena Rocha Moya.

Rocha Moya contrajo matrimonio con Socorro Ruiz Carrasco en 1973, quedando viudo en 2016, luego de que Ruiz Carrasco perdiera la vida por cáncer de mama ese mismo año.

Rocha Moya y Ruiz Carrasco tuvieron cuatro hijos:

Eneyda Rocha Ruiz: Presidente del DIF estatal de Sinaloa, señalada en investigaciones por presunta adjudicación de contratos millonarios. Ricardo Rocha Ruiz: Señalado por realizar viajes de lujo; así como por tener relación con la presunta red financiera de su familia. Rubén Rocha Ruiz: Ha sido mencionado por realizar viajes de lujo; se presume una relación con la presunta red financiera de su familia. José de Jesús Rocha Ruiz: Presuntamente vinculado a contratos con la Constructora Boguez y Grupo Rofca; relacionados con la presunta red financiera de su familia.

En enero se confirmó el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del ahora gobernador con licencia de Sinaloa; esto luego de que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena expresara sus condolencias a los familiares y pronta resignación por medio de redes sociales.

El pasado 31 de enero también se informó el fallecimiento de Consuelo Rocha Valdez, hermana de Rocha Moya, quien era era madre de integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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