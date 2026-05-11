Rubén Rocha sigue en Sinaloa: Sheinbaum; descarta que EU también lo extraiga como a “El Mayo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra dentro de dicho estado y descartó ver riesgos de que Estados Unidos lo extraiga como ocurrió con el narcotraficante Ismael, “El Mayo”, Zambada.

Aunque se negó a dar mayores detalles para dejar la aclaración al Gabinete de Seguridad, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el morenista permanece dentro de territorio sinaloense.

Al consultarle si su administración no ve el riesgo de que Estados Unidos replique lo hecho para extraer a “El Mayo Zambada” de México, lo cual hizo en complicidad con criminales mexicanos que lo sacaron del país y lo entregaron del otro lado de la frontera, Claudia Sheinbaum Pardo lo descartó.

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“No, no debe ocurrir… no creemos que esto vaya a ocurrir”, respondió tajantemente Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también negó que este caso tenga que incidir en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró lo que ha dicho desde que el gobierno de Donald Trump pidió a México la solicitud de detención de Rubén Rocha Moya con fines de extradición, al señalar que lo que se necesita son pruebas de las acusaciones contra el morenista y otros nueve políticos, a los que se les acusa de supuestamente tener vínculos con el crimen organizado.

“Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora: Vino una solicitud de extradición urgente de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa y el senador y otras ocho personas que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo: ‘Se necesitan pruebas para ello’. No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas. Consultó a la Fiscalía General de la República y dijo: ‘Pues no, no hay suficientes pruebas’”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que este asunto no tiene que que ver sólo con un asunto jurídico, sino también con la defensa de la soberanía nacional.

Respecto a ataque armado que se registró este fin de semana contra un domicilio adjudicado a Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trata de una vivienda en abandono en la que el exmandatario ya no habita.

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FGR