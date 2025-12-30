La Feria Nacional de San Marcos es una de las más esperadas del año no sólo de las personas de la región, sino por personas de todo el país que disfrutan de asistir año con año a esta celebración.

Durante cada año, la Feria Nacional de San Marcos ofrece conciertos y espectáculos con artistas de diversos géneros musicales, y estos se presentan en el Foro de las Estrellas y en el Palenque.

Además, una de las características de esta fiesta son los espectáculos tradicionales que pueden disfrutarse, como las cabalgatas, desfiles, charrería, concursos y danzas prehispánicas.

Feria Nacional de San Marcos 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo es la Feria Nacional de San Marcos 2026?

En 2026, la Feria Nacional de San Marcos comenzará el sábado 18 de abril, y esta fiesta llena de diversas atracciones culminará hasta el domingo 10 de mayo, por lo que incluso las personas podrán asistir para celebrar y disfrutar en compañía de sus madres.

Hasta el momento únicamente se ha dado a conocer el cartel oficial de la Feria Nacional de San Marcos, por lo que se da el inicio de esta temporada que es muy esperada por muchas personas.

“La Feria Nacional de San Marcos 2026 comienza a tomar forma y todo apunta a una edición que volverá a dejar huella. La cuenta regresiva ya empezó y el cartel es la invitación perfecta para prepararse y no perderse nada de lo que está por venir.” compartieron en su página oficial.

En el mapa interctivo de la Feria Nacional de San Marcos se puede encontrar la ubicación exacta del Foro de las Estrellas, Palenque, y Foro del Lago, que son los principales escenarios de los conciertos y espectáculos que se darán durante las fechas mencionadas.

Cartel de la Feria Nacional de San Marcos 2026 ı Foto: Especial

Además, la página oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026 ofrece una sección en la que puedes reservar con anticipación espacio en algunos antros de la región, para quienes deseen continuar la fiesta por la noche.

Asimismo, se pueden encontrar diversos restaurantes que se encuentran cerca de la Feria Nacional de San Marcos, y entre todas las opciones disponibles hay una gran variedad de comida para todos los gustos.

¿Cuál es la historia de la Feria de Aguascalientes?

La Feria Nacional de San Marcos, o Feria de Aguascalientes, comenzó a celebrarse desde 1828, y en un principio esta celebración era totalmente distinta a lo que se conoce en la actualidad.

Esta feria en un inicio era una feria totalmente mercantil con un enfoque agrícola y ganadero, y esta comenzó a celebrarse como pare de un permiso concedido por la legislatura de Zacatecas, pues la ciudad de Aguascalientes pertenecía a esta.

En sus inicios, la Feria de Aguascalientes se llevaba a cabo entre el 5 y el 20 de noviembre, y nació con la finalidad de competir con la feria de San Juan de los Lagos, por lo que se hizo la construcción de un Parián para rentar los locales a 14 comerciantes.

Debido al crecimiento que tuvo la Feria de Aguascalientes con el paso de los años, la sede se tuvo que cambiar de lugar, por lo que a mediados del sigo XIX esta se mudó hacia el Jardín de San Marcos, comenzó a celebrarse en abril, por lo que coincidíacon las fiestas patronales del Barrio de San Marcos.

Historia de la Feria Nacional de San Marcos ı Foto: H. Ayuntamiento de Aguascalientes

