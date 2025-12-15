Ulises Mejía Haro lidera la encuesta rumbo a gubernatura de Zacatecas

La contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas comienza a perfilarse con mayor claridad. A menos de un año de que inicie formalmente el proceso electoral, los primeros estudios de opinión ya miden el posicionamiento de los perfiles más visibles dentro de cada partido, en un contexto marcado por la expectativa ciudadana y la sucesión en el gobierno estatal.

Una de las mediciones más recientes corresponde a la casa encuestadora ENKOLL, reconocida a nivel nacional por sus estudios demoscópicos, quien colocó a Ulises Mejía Haro a la punta de la contienda.

Ulises Mejía Haro lidera la encuesta nacional

De acuerdo con la encuesta nacional elaborada por ENKOLL, bajo la dirección de la analista Heidi Osuna, Ulises Mejía Haro se coloca como el perfil más competitivo de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas.

El estudio le otorga 39% de la preferencia efectiva, posicionándolo en el primer lugar de la contienda interna, con una ventaja clara sobre el resto de los aspirantes evaluados.

Además de encabezar la preferencia electoral, Mejía Haro lidera todos los atributos medidos en la encuesta, entre ellos opinión positiva, percepción de honestidad, cercanía con la gente, conocimiento del estado y cumplimiento. Destaca también por ser el único aspirante que alcanza el puntaje máximo de 10 sobre 10 dentro de la metodología de valoración interna de Morena utilizada por ENKOLL.

Este puntaje integra variables clave como la disposición ciudadana a votar por el aspirante, su identificación como buen candidato y la preferencia bruta dentro del partido. Los resultados reflejan un alto nivel de posicionamiento político y competitividad interna, en un escenario que comienza a marcar tendencia rumbo a la sucesión en Zacatecas.

