¿Quién es el más pequeño y quién es el mayor de los Jackson?

La familia Jackson se compone de diversas celebridades que a través de los años han destacado principalmente en el mundo de las artes, siendo el más icónico de todos ellos el cantante Michael Jackson.

Sin embargo, muchos se sorprender al saber que Michael Jackson era el séptimo de nueve hermanos en total que tuvieron sus padres Joseph y Katherine Jackson. Todos ellos destacaron de un modo u otro y ahora te explicamos cuál es el orden de nacimiento de los hermanos de El Rey del Pop.

Los hermanos de Michael Jackson por orden de edad

Rebbie Jackson

La mayor de los hermanos del ícono musical es Rebbie Jackson. Nacida el 29 de mayo de 1950, ella buscó mantenerse fuera de las cámaras por la mayor parte de su vida, pero también se dedicó a cantar.

— the jackson sisters: rebbie, janet & la toya performing “save the bones for henry jones” on the jacksons variety show, 1976. ⋆˚✿˖°🎩🍓 pic.twitter.com/81gycvEatD — ৻ꪆ. (@filmsbratz) April 15, 2025

Jackie Jackson

El músico nacido el 4 de mayo de 1951 es uno de los fundadores de los Jackson 5 y el mayor de los varones en la familia. Fue visto como el líder de la agrupación y era reconocido por tener un tono de voz diferente al de sus hermanos.

Tito Jackson

Nacido el 15 de octubre de 1953, Tito fue reconocido por su talento con la guitarra y también formaba parte de los Jackson 5. Con sus tres hijos, posteriormente se formó una banda llamada 3T; en uno de sus videos, Michael Jackson hizo un cameo.

Jermaine Jackson

El cuarto hijo de la familia nació el 11 de diciembre de 1954. Era el bajista de los Jackson 5, quien en ocasiones era el encargado de ser la voz principal del grupo con canciones como I Want You Back o I´ll be there.

Jermaine Jackson arrives at the ‘MICHAEL’ premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/upnKs6p6Si — Pop Base (@PopBase) April 21, 2026

La Toya Jackson

El 29 de mayo de 1956 nació La Toya Jackson, segunda hija de la familia, pero la quinta de sus hermanos. Es cantante, compositora, actriz, empresaria y una personalidad de los programas de telerrealidad.

La Toya Jackson arrives at the ‘MICHAEL’ premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/sg7KL8yiBo — Pop Base (@PopBase) April 21, 2026

Marlon Jackson

Marlon nació el 12 de marzo de 1957 y destacaba en los Jackson 5 por su habilidad para bailar. Llegó a probar suerte como artista solista con un álbum en 1987 y aunque tuvo bastante éxito, este fue su único lanzamiento musical.

Marlon Jackson and Jackie Jackson at the ‘Michael’ movie premiere in Los Angeles. #MichaelMovie pic.twitter.com/XcyNIeqI8r — ₇₇₇ (@celebslovemj) April 21, 2026

Michael Jackson

El Rey del Pop es el séptimo hijo de la familia. Nacido el 29 de agosto de 1958, el músico destacó entre sus hermanos en los Jackson 5 y a través de los años como un ícono de la música. A pesar de los rumores sobre su vida privada, es considerado como uno de los grandes artistas de todos los tiempos.

El cantante fue diagnosticado en 1986 ı Foto: Reuters

Randy Jackson

Randy nació el 19 de octubre de 1961. Es el más joven de los varones en la familia, pero también se dedicó a la música, aunque no formó parte de los Jackson 5 al inicio, se integró a la banda bajo el nombre The Jacksons.

Janet Jackson

Nacida el 16 de mayo de 1966, Janet Jackson es la más joven de los hermanos de la familia. Además, es considerada como la única de los hermanos que consiguió acercarse a la fama de su hermano Michael con su propia carrera artística.