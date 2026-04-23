La película Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, busca rendir homenaje a la vida y trayectoria del Rey del Pop. El filme ya se estrenó en cines de México y ha generado entusiasmo entre los fanáticos del intérprete estadounidense.

Con este lanzamiento en la pantalla grande, muchas personas se preguntan si la producción incluye una escena postcréditos, un recurso cada vez más común en grandes estrenos para ofrecer datos adicionales al público; en La Razón te contamos.

¿Hay escena postcréditos en la película de Michael Jackson?

Tras las primeras funciones de Michael, se confirmó que la película basada en la vida de Michael Jackson no cuenta con una escena postcréditos.

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La decisión responde al enfoque del director Antoine Fuqua, quien optó por mantener la narrativa dentro del metraje principal y evitar recursos que pudieran desviar la atención del mensaje central, que es el éxito del Rey del Pop y su arduo trabajo por lograr sus sueños.

No obstante, algunos espectadores han comentado en redes sociales que esperaban una sorpresa adicional, como imágenes inéditas del cantante o un video de la reacción de la familia Jackson al terminar la película.

Michael ı Foto: X @nerdemcartaz

¿Dónde ver en México la película de Michael Jackson?

La película Michael, biopic de Michael Jackson, ya está disponible en México desde el 22 de abril de 2026 en las principales cadenas de cine del país, tales como Cinépolis y Cinemex.

La cinta cuenta con funciones en formatos tradicionales y premium como IMAX, 4DX y ScreenX. Puedes consultar horarios y boletos en las apps y sitios oficiales de cada cadena o acudiendo a tu sucursal más cercana.

Reparto de Michael

Juliano Krue Valdi como Michael Jackson niño

Jaafar Jackson como Michael Jackson

Colman Domingo como Joe Jackson

Nia Long como Katherine Jackson

Miles Teller como John Branca

Kendrick Sampson como Quincy Jones

Larenz Tate como Berry Gordy

Jessica Sula como La Toya Jackson (Yvonne Jackson)

Tráiler de la película Michael

Te compartimos el tráiler oficial de Michael, publicado por Universal Pictures México: