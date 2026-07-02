Aficionado de Inglaterra lanza cerveza a la cara de su amigo tras el doblete de Harry Kane (VIDEO)

Harry Kane fue el artífice de un doblete en el partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo para conseguir el boleto de los Tres Leones a los octavos de final. La euforia se desató en los Fan Fest del país en Reino Unido y un aficionado lanzó una cerveza a la cara de su amigo.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver el momento exacto en el que un fan con la playera de Inglaterra agarra a su acompañante previo al gol de Harry Kane y, en cuanto la anotación cae, el hombre de playera negra agarra el vaso o lo vacía en la cara de su amigo.

El bartender que los atendía comenzó a reírse del momento y después todos juntos festejaron el pase del equipo de Thomas Tuchel a los octavos de final.

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😂 That moment after England's 2nd goal against Dr Congo yesterday! pic.twitter.com/0MjnTZkyYH — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 2, 2026

Lanzar la cerveza tras un gol es un gesto universal en el futbol

Cuando un gol cae en la Copa del Mundo, la afición de ese país celebra por todo lo alto la anotación de su escuadra y lanzar cerveza por los aires es un gesto único tanto en estadios como en los Fan Fest que se instalaron.

En todos los partidos que ha disputado México en la Copa del Mundo, la cerveza a volado tanto en el Estadio Azteca como en el Zócalo Capitalino cada que un gol de la Selección Mexicana cae. Muchos aficionados se quejan de estos gestos y muchos otros solo se ponen su gorro de la chamarra para evitar bañarse de cebada.

A pesar de que la cerveza en México cuesta más de 200 pesos dentro del estadio, la euforia de una celebración de gol es mayor a su costo, pues prefieren unirse a la lluvia de esta bebida que disfrutarla durante el encuentro.

DCO