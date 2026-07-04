Don Memo cuida a Morita; el tierno VIDEO en donde el portero vigila a la joya de México

‘Don Memo’ es el apodo que la afición le puso a Guillermo Ochoa durante el Mundial 2026 y la misión que tiene el guardameta mexicano es cuidar a Gilberto Mora durante la concentración de la Selección Mexicana y, a días de enfrentar a Inglaterra, el guardameta mexicano subió un video donde manda a dormir al joven de los Xolos.

En las imágenes se puede ver cómo ‘Don Memo’ llega a la habitación de Gilberto Mora con unas hojas en la mano y un títere en la otra. El joven futbolista del Tijuana abre la puerta y se sorprende de lo que está pasando. Entre risas, Mora le dice a la cámara que va a hacer su tarea y ya se va a dormir.

Don Memo y los memes virales en redes sociales

Guillermo Ochoa se ha tomado muy en serio su apodo de ‘Don Memo’ y la misión que tiene en este Mundial 2026. Han sido muchos los memes que circulan en redes sociales sobre este tema y hasta videos generados por inteligencia artificial (IA) en los que aparecen estos dos personajes.

El guardameta recibió de buena manera este apodo, que él mismo ha ocupado en sus redes sociales cuando sube imágenes, y ya tiene dos videos de este tipo en su cuenta de Instagram donde muestra que está cuidando a Gilberto Mora.

El futbolista de los Xolos es el más joven de la Selección Mexicana con 17 años y la afición está encantada con Gilberto Mora; es por eso que inició el apodo de ‘Don Memo’, para que el guardameta cuidara a ‘Morita’.

Xolos se sube a la tendencia de Don Memo

El equipo donde juega Gilberto Mora, Xolos de Tijuana, se subieron a la tendencia del apodo de Guillermo Ochoa en redes sociales y en cada publicación de este tipo realizan algún comentario.

El equipo de la Liga MX publicó una imagen en sus redes sociales donde aparece Gilberto Mora y ‘Don Memo’ en la cancha del Estadio Azteca y en la descripción pusieron “Don Memo, ahí le encargamos mucho a nuestro muchacho”.

A pesar de que la promesa mexicana nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde muy niño se mudó a Tijuana para iniciar su carrera como futbolista y gracias a Juan Carlos Osorio pudo debutar en primera división a los 15 años.

DCO