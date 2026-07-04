Don Memo cuida a Morita; el tierno VIDEO en donde el portero vigila a la joya de México

‘Don Memo’ es el apodo que la afición le puso a Guillermo Ochoa durante el Mundial 2026 y la misión que tiene el guardameta mexicano es cuidar a Gilberto Mora durante la concentración de la Selección Mexicana y, a días de enfrentar a Inglaterra, el guardameta mexicano subió un video donde manda a dormir al joven de los Xolos.
En las imágenes se puede ver cómo ‘Don Memo’ llega a la habitación de Gilberto Mora con unas hojas en la mano y un títere en la otra. El joven futbolista del Tijuana abre la puerta y se sorprende de lo que está pasando. Entre risas, Mora le dice a la cámara que va a hacer su tarea y ya se va a dormir.
Don Memo y los memes virales en redes sociales
Guillermo Ochoa se ha tomado muy en serio su apodo de ‘Don Memo’ y la misión que tiene en este Mundial 2026. Han sido muchos los memes que circulan en redes sociales sobre este tema y hasta videos generados por inteligencia artificial (IA) en los que aparecen estos dos personajes.
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El guardameta recibió de buena manera este apodo, que él mismo ha ocupado en sus redes sociales cuando sube imágenes, y ya tiene dos videos de este tipo en su cuenta de Instagram donde muestra que está cuidando a Gilberto Mora.
El futbolista de los Xolos es el más joven de la Selección Mexicana con 17 años y la afición está encantada con Gilberto Mora; es por eso que inició el apodo de ‘Don Memo’, para que el guardameta cuidara a ‘Morita’.
Xolos se sube a la tendencia de Don Memo
El equipo donde juega Gilberto Mora, Xolos de Tijuana, se subieron a la tendencia del apodo de Guillermo Ochoa en redes sociales y en cada publicación de este tipo realizan algún comentario.
El equipo de la Liga MX publicó una imagen en sus redes sociales donde aparece Gilberto Mora y ‘Don Memo’ en la cancha del Estadio Azteca y en la descripción pusieron “Don Memo, ahí le encargamos mucho a nuestro muchacho”.
A pesar de que la promesa mexicana nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde muy niño se mudó a Tijuana para iniciar su carrera como futbolista y gracias a Juan Carlos Osorio pudo debutar en primera división a los 15 años.
DCO