¿Se cocina el fichaje del año en la Liga MX? El neerlandés Memphis Depay ya habló sobre su futuro

El futuro del atacante europeo continúa siendo uno de los temas más comentados del mercado.

El nombre de Memphis Depay volvió a sacudir el mercado de fichajes y ahora aparece relacionado con la Liga MX. Diversos reportes señalan que Tigres sigue de cerca la situación contractual del delantero neerlandés, quien está por finalizar su vínculo con Corinthians y podría convertirse en agente libre.

Aunque la versión ha despertado ilusión entre los aficionados felinos, hasta el momento no existe ninguna oferta formal ni negociaciones avanzadas entre ambas partes.

¿Tigres realmente busca a Memphis Depay?

De acuerdo con diversos reportes, la directiva de Tigres permanece atenta al futuro del atacante de 32 años, quien concluirá su contrato con Corinthians el próximo 31 de julio.

En caso de no alcanzar un acuerdo de renovación con el conjunto brasileño, el goleador histórico de la Selección de Países Bajos podría negociar libremente con cualquier club, escenario que colocaría a los universitarios como uno de los posibles interesados.

Sin embargo, por ahora la posibilidad permanece únicamente como un rumor, ya que ninguna de las partes ha confirmado contactos oficiales.

Incluso, el propio Memphis Depay publicó recientemente mensajes en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia a su situación actual.

“Perdí gente, dinero y tiempo, pero nunca me perdí, y por eso sigo aquí”.

Además, el delantero compartió otra frase que llamó la atención:

“Miente, miente y miente”.

Corinthians aún busca retener al neerlandés

Pese a los rumores, la prioridad del club brasileño sigue siendo renovar al atacante.

Hace unas semanas, el propio Depay reconoció públicamente que su intención es continuar en Corinthians, aunque dejó claro que la decisión dependerá de las negociaciones con la directiva.

“Para mí es algo que me encantaría seguir haciendo. Quiero quedarme”, declaró el futbolista.

Por su parte, Marcelo Paz, director ejecutivo del club, confirmó que las conversaciones continúan, aunque las diferencias económicas han impedido alcanzar un acuerdo definitivo.

Desde su llegada al futbol brasileño, Memphis Depay ha disputado 79 partidos, registrando 20 goles y 15 asistencias, además de conquistar la Copa de Brasil y la Supercopa Brasileña con el conjunto paulista.

Mientras tanto, Tigres continúa evaluando opciones para reforzar su plantel rumbo al Apertura 2026, donde aún dispone de una plaza de extranjero tras la salida del histórico delantero francés André-Pierre Gignac.

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