Chicharito Hernández le responde a periodista que lo acusó de atacar a los argentinos durante juego ante Egipto

Un periodista acusó al 'Chicharito' Hernández de atacar a los argentinos en el Mundial 2026.

Javier ‘Chicharito’ Hernández negó categóricamente haber atacado o insultado a los argentinos, esto después de que Hugo Balassone, periodista del país sudamericano, acusó al máximo goleador de la Selección Mexicana de referirse a las personas de la nación del Cono Sur como malas.

El altercado entre el canterano de Chivas y el periodista habría sido durante la transmisión de la dramática victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. “Se me acercó y me dijo al oído: ‘Ustedes son campeones del mundo, pero son malas personas’”, reveló Hugo Balassone acerca del cruce de palabras que habría tenido con Hernández Balcázar.

Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero.



He conocido argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad.



Un deporte, es un juego que despierta muchísimas emociones. No… pic.twitter.com/Bf0HXxvQEA — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) July 10, 2026

El periodista argentino aseguró que el ‘Chicharito’ Hernández quería que Argentina perdiera contra Egipto. “Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a ‘Chicharito’ ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras (Clarence) Seedorf se reía al lado”, comentó al respecto el sudamericano.

Chicharito Hernández da su versión de los hechos

Javier Hernández contó su versión de los hechos mediante sus redes sociales, en la que dejó en claro que se trata de una noticia falsa, pues remarcó que su comentario solamente iba dirigido hacia ese “periodista”, a la par que aseguró que una mala experiencia con alguien no define a todo un país.

“Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero. He conocido argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad”, comienza el mensaje del ‘Chicharito’.

En el mismo texto, el ‘Chicharito’ Hernández hizo un llamado a poner siempre el respeto encima de la rivalidad en la cancha para que no haya división entre la gente y afición de ambos países.

🔥 ¡Se calentó la cabina!



Hugo Balassone aseguró que Chicharito quería la derrota de Argentina y reveló un fuerte cruce durante la transmisión.



Según el periodista, tras un gol de la Albiceleste le dijo: "Somos muy grandes". Después, afirma que el mexicano respondió: "Ustedes… pic.twitter.com/pYRMfsgFTQ — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 11, 2026

“Un deporte, es un juego que despierta muchísimas emociones. No deberíamos llevar esas emociones al punto de dividirnos entre países o aficiones. La rivalidad puede quedarse en la cancha; el respeto debe permanecer fuera de ella”, resaltó el goleador histórico de la Selección Mexicana.

¿Cuántos Mundiales jugó el ‘Chicharito’ Hernández con México?

Javier ‘Chicharito’ Hernández tuvo la oportunidad de disputar tres Copas del Mundo con la Selección Mexicana, que fueron las justas de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

En su primera participación en la gran cita futbolística, el ariete tapatío marcó dos goles, uno en el triunfo de 2-0 sobre Francia en la fase de grupos y otro en la derrota por 3-1 ante Argentina en octavos de final.

Los otros tantos del ‘Chicharito’ Hernández con México en Mundiales fueron en las victorias de 3-1 sobre Croacia y 2-1 contra Corea del Sur en la primera fase de Brasil 2014 y Rusia 2018, de manera respectiva.

EVG