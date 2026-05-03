Irán recibió respuesta de Estados Unidos sobre su plan de paz de 14 puntos

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán.

El Gobierno iraní aseguró que ya recibió respuesta de Estados Unidos sobre su plan de 14 puntos para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, la cual ya se encuentra en revisión por altos mandos del país persa.

Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, a la cadena televisión pública iraní, IRIB: “Los estadounidenses han dado a Pakistán una respuesta al plan de puntos de Irán y la estamos estudiando”, expresó, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Baqaei aseguró que el Gobierno iraní se encuentra en la “fase” de revisión, y aclaró que el objetivo no es meramente discutir el plan nuclear de su país, sino llegar al “final de la guerra”.

Manifestantes iraníes en Teherán. ı Foto: Reuters

“Estamos en esa fase. Veremos qué ocurre en el futuro. La decisión se tomará cuando llegue el momento”, dijo Baqaei a la citada cadena estatal.

En este sentido, el portavoz aclaró que no aceptará ningún acuerdo basado en ultimátums y “fechas límite impuestas”, como lo ha promovido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por el contrario, explicó que su propuesta de 14 puntos contempla un cese a las hostilidades de 30 días para negociar los puntos necesarios.

USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28. Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade. pic.twitter.com/Zuj12vfFMw — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2026

Aún no hay una respuesta oficial del gobierno de Donald Trump a la propuesta de 14 puntos de Irán. No obstante, el sábado, el inquilino de la Casa Blanca adelantó que muy probablemente lo rechazaría debido a que, expresó, no ha “pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho”.

“Pronto estaré revisando el plan que Irán nos envió, pero no creo que sea aceptable dado a que ellos no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho contra la Humanidad y el Mundo durante los últimos 47 años”, escribió Trump en su red social Truth.

President Trump says he’s reviewing a new peace plan proposal sent by Iran. pic.twitter.com/EaHnXpGdsk — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 2, 2026

Días antes, Trump envió una carta al Congreso declarando el fin de las “hostilidades” contra Irán, lo cual, aunque vaticinaba un posible fin a la guerra, ha sido visto como un movimiento estratégico para sostener y alargar el conflicto.

En este sentido, el sábado, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos aseguró que, en los últimos 20 días, se han interceptado 48 buques para garantizar el bloqueo estadounidense al Estrecho de Ormuz, en represalia por una medida similar del Gobierno iraní.

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