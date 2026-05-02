Trump revisará propuesta de paz de Irán, pero duda aceptarla porque ‘no han pagado el precio’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que revisará el nuevo plan de paz presentado por Irán para poner fin al conflicto bilateral; sin embargo, adelantó que la propuesta difícilmente será aceptable, al considerar que Teherán “no ha pagado el precio” por las tensiones recientes.

El mandatario estadounidense expresó su escepticismo frente a la iniciativa iraní, en un contexto marcado por desacuerdos en torno a las condiciones de negociación, particularmente en materia nuclear.

President Trump says he’s reviewing a new peace plan proposal sent by Iran. pic.twitter.com/EaHnXpGdsk — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 2, 2026

¿Qué contempla el plan de Irán?

El plan impulsado por Irán contempla un esquema gradual. En una primera fase, propone el cese de hostilidades y la reducción de la confrontación; posteriormente, plantea avanzar hacia el levantamiento de sanciones y bloqueos estratégicos.

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En una etapa final, el proyecto sugiere discutir el programa nuclear iraní, una de las principales preocupaciones de Estados Unidos. Este enfoque busca generar condiciones de confianza antes de abordar los temas más sensibles, aunque ha sido recibido con reservas por Washington.

Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo que la propuesta iraní no cumple con las expectativas de su gobierno, al no incluir desde el inicio compromisos firmes sobre el desarrollo nuclear.

Al decir que “no han pagado el precio” refleja la postura de presión que mantiene su administración, que insiste en condiciones más estrictas como base para cualquier acuerdo. En este sentido, el gobierno estadounidense ha reiterado que no aceptará un pacto que postergue los temas clave o que no garantice cambios inmediatos en la política nuclear de Irán.

El principal punto de fricción entre ambas partes radica en la diferencia de enfoques. Mientras Irán busca avanzar primero en la desescalada del conflicto y generar condiciones de estabilidad, Estados Unidos exige compromisos inmediatos que atiendan sus preocupaciones de seguridad.

Esta divergencia estratégica ha impedido hasta ahora un acuerdo concreto, pese a la existencia de canales de diálogo indirectos.

Aunque Donald Trump señaló que analizará la propuesta, sus declaraciones anticipan un escenario complejo para las negociaciones.

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MSL