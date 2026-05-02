Denuncia Gobierno de Cuba ‘nivel peligroso’ de amenazas de Donald Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que las recientes declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, han elevado las tensiones bilaterales a un “nivel peligroso y sin precedentes”, en medio de una nueva escalada política, económica y militar entre ambos países.

A través de redes sociales, el mandatario cubano denunció que Washington ha intensificado sus amenazas de una posible agresión militar contra la isla, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a tomar postura frente a lo que calificó como un riesgo de “acto criminal” contra la soberanía cubana.

“El presidente de EU eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, expresó Díaz-Canel, quien sostuvo que corresponde a la comunidad internacional y al propio pueblo estadounidense determinar si se permitirá una acción de esa magnitud.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

En el mismo mensaje, el jefe de Estado cubano acusó que estas presiones responden a intereses de “un grupo pequeño pero influyente”, al que atribuyó motivaciones de revancha política y dominación.

Además, reafirmó la postura de resistencia del gobierno y la población cubana:

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia”.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente confrontación, luego de que Donald Trump endureciera las sanciones económicas contra Cuba y sugiriera incluso la posibilidad de tomar el control de la isla en un corto plazo.

Las medidas recientes incluyen restricciones a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y finanzas, además de sanciones contra funcionarios y empresas vinculadas al gobierno cubano.

De acuerdo con reportes internacionales, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre el régimen cubano, en medio de una crisis económica interna agravada por escasez de combustible, apagones y caída del turismo.

Incluso, declaraciones recientes de Trump han elevado el tono al señalar que Estados Unidos podría “tomar Cuba casi inmediatamente”, lo que ha sido interpretado como una amenaza directa de intervención.

En este escenario, el gobierno cubano ha insistido en que su sistema político “no es negociable” y ha convocado movilizaciones internas en defensa de la soberanía nacional.

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MSL