EU desvía 48 buques en bloqueo naval contra Irán y eleva tensión en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos informó que ha desviado un total de 48 embarcaciones desde el inicio del bloqueo naval contra Irán, una medida que evidencia el endurecimiento de su estrategia en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación comenzó el pasado 13 de abril de 2026 y forma parte de un dispositivo orientado a restringir el tráfico marítimo vinculado a las exportaciones iraníes, particularmente de petróleo.

La cifra más reciente representa un incremento respecto a reportes previos y refleja una intensificación progresiva del cerco naval.

USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28. Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade. pic.twitter.com/Zuj12vfFMw — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2026

En términos operativos, el desvío de buques implica la intercepción o contacto directo con embarcaciones que se dirigen hacia puertos iraníes o que salen de ellos, a las cuales se les ordena modificar su ruta o regresar. Las autoridades estadounidenses han señalado que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento del bloqueo sin que en todos los casos sea necesario un abordaje.

El operativo se concentra en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que transita una proporción significativa del petróleo mundial. El control de esta vía marítima permite a Washington limitar las exportaciones energéticas de Irán y ejercer presión económica sobre su gobierno, en un contexto de deterioro en las relaciones bilaterales.

El aumento en el número de buques desviados ocurre en paralelo a señales de impacto en el sector energético iraní, como la saturación de sus capacidades de almacenamiento y la reducción de sus envíos al exterior. Al mismo tiempo, se han reportado intentos de evasión mediante prácticas como el apagado de sistemas de rastreo o transferencias de carga en altamar, lo que añade complejidad a la vigilancia en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos directos derivados de estas intercepciones; sin embargo, el despliegue militar y el aumento de restricciones marítimas mantienen en alerta a la comunidad internacional ante la posibilidad de un conflicto de mayor alcance.

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MSL