Zendaya sorprende con camiseta de Twilight y Robert Pattinson en estreno de The Drama

La actriz sorprende a los fans de la cinta

Zendaya ha vuelto a demostrar por qué es la reina de la narrativa en la alfombra roja. Durante la promoción de su nuevo filme, The Drama, la actriz dejó de lado la alta costura para enviar un mensaje de nostalgia.

Lució una camiseta con la estética de la saga Twilight, protagonizada por su actual compañero de reparto, Robert Pattinson.

La imagen, que se viralizó de inmediato, muestra a una Zendaya sonriente. Pattinson se toma con humor el tributo a su pasado vampírico, una estrategia de marketing brillante que conecta el carisma de ambas estrellas antes del estreno de su oscura historia.

Zendaya surprised fans at a screening of ‘THE DRAMA’ wearing a Twilight shirt featuring Robert Pattinson as Edward Cullen. 📷 pic.twitter.com/DhlcB4i5Hw — Film Crave (@_filmcrave) April 4, 2026

Estreno de The Drama en México

A diferencia de los blockbusters de acción habituales para ambos, The Drama se perfila como una de las propuestas más inquietantes del año bajo el sello de A24.

La película llegará a las salas de cine en México el próximo jueves 21 de mayo de 2026. Fiel a la tradición local, el público mexicano podrá disfrutarla un día antes que en Estados Unidos.

La cinta está al mando de Kristoffer Borgli, quien en esta ocasión abandona la sátira para adentrarse en el romance psicológico y el suspenso.

La trama sigue a Emma (Zendaya) y Charlie (Pattinson), una pareja aparentemente perfecta a pocos días de contraer matrimonio. Sin embargo, su estabilidad se desmorona cuando un secreto devastador del pasado de uno de ellos sale a la luz.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan The Drama ı Foto: Reuters

Lo que comienza como una celebración de amor se transforma en una espiral de crisis de identidad y paranoia, donde ambos dudarán si realmente conocen a la persona con la que planean compartir su vida.

Con una duración de 105 minutos y una atmósfera que promete mantener al espectador al borde del asiento, The Drama se posiciona como el estreno imperdible para cerrar mayo, uniendo el magnetismo de dos de los actores más influyentes de la industria actual en un relato crudo y complejo.