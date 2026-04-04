31 Minutos abre Pop-up Store en CDMX: Ubicación, horarios y qué productos encontrar

Los icónicos personajes chilenos abren su tienda en CDMX

La CDMX se ha transformado en el escenario de Bodoque y sus compañeros del medio, pues la Pop-up Store oficial de 31 Minutos ya abrió sus puertas.

En este abril de 2026, mientras el show “Radio Guaripolo” recorre México, los fans capitalinos tienen una oportunidad única para conseguir mercancía exclusiva del noticiero más veraz de la televisión.

Al tratarse de una tienda de tiempo limitado, las filas han comenzado desde temprano, aprovechando las vacaciones de Semana Santa para llevarse un recuerdo de Tulio, Bodoque y todo el equipo de Titirilquén.

La tienda se encontrará por tiempo limitado en CDMX ı Foto: Redes sociales

Ubicación y horarios

La tienda se instaló en un punto estratégico del centro para que nadie se quede fuera.

Dirección: General Prim 12, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El local se ubica a unas cuantas cuadras de la estación del Metro Balderas .

Horarios: Lunes a viernes: 13:00 a 20:00 horas. Sábados: 13:00 a 18:00 horas.

La tienda solo estará disponible del 3 al 10 de abril. Toma en cuenta que el domingo 5 de abril permanecerá cerrada, retomando actividades el lunes 6.

¿Qué puedes comprar?

Aunque la entrada no tiene costo, la fiebre por el programa y el turismo de la temporada auguran una asistencia masiva. Te sugerimos llegar con tiempo para alcanzar los mejores artículos, entre los que destacan:

Peluches oficiales de tus personajes favoritos.

Ropa y accesorios de edición limitada.

Papelería y coleccionables exclusivos de la gira actual.

Carteles en serigrafía.

Para que tu experiencia sea tan perfecta como una nota de Mario Hugo, considera que el acceso podría ser controlado por el personal debido al espacio limitado.

Ve con paciencia y prepárate, porque como diría Juanín, “¡Estamos al aire!” y esta venta es la noticia del momento en la metrópoli.