¿De qué murió Barney Frank, el congresista de EU, pionero de los derechos LGBT?

El excongresista estadounidanse que fue conocido por ser el primer miembro del Congreso en declararse abiertamente homosexual, Barney Frank, perdió la vida el pasado 19 de mayo tras haber permanecido bajo cuidados paliativos.

Por medio de redes sociales, diversos miembros del Congreso externaron su pésame ante la muerte del exmiembro de la Cámara de Representantes y destacaron la valentía que tuvo al declararse gay en la década de los 80.

El miembro de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler apuntó que la valentía de Barney Frank “inspiró a muchos, y su firme compromiso con la lucha por los derechos civiles transformó la vida de millones de estadounidenses.”

I am deeply saddened to hear of the passing of my dear friend and former colleague, Congressman Barney Frank. Barney’s courage to come out as the first openly gay man in Congress inspired many, and his steadfast commitment to fighting for civil rights transformed the lives of… — Rep. Nadler (@RepJerryNadler) May 20, 2026

Por su parte el senador Chuck Schumer compartió una fotografía y señaló que él y Barney Frank llegaron juntos al Congreso: “Desde el primer momento, fue un derroche de energía, inteligencia, moralidad y creatividad, todo ello con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor.”

Barney Frank and I came to Congress together. The minute he got here, he was a fountain of energy, intelligence, morality, and creativity – all aimed at making the world a better place. He never stopped and has had an amazing impact.



We remained good friends after he retired,… pic.twitter.com/aSH0B9ELtl — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 20, 2026

¿De que murió Barney Frank?

De acuerdo con medios estadounidenses, Barney Frank falleció este lunes a los 86 años de edad mientras se encontraba con cuidados paliativos en su hogar ubicado en Ogunquit, Maine, debido a que padecía insuficiencia cardiaca congestiva.

El posicionamiento como el primer hombre gay dentro del Congreso de Estados Unidos realizado en 1987 por Barney Frank afectó su carrera política, pues año. Más tarde se reveló que mantenía un vínculo con su asistente personal, quien además era un trabajador sexual.

Barney Frank es reconocimo por haber sido pionero en garantizar la igualdad de derechos de las y los miembros de la LGBTTTIQ+ en Estados Unidos, así como por defender el acceso a la vivienda.

Barney Frank durante una conferencia de prensa en el Capitolio el 24 de septiembre de 1998 ı Foto: AP

El excongresista fue electo 16 veces; desde 1980, por las personas del Cuarto Distrito de Massachusetts, lo que denota que no sólo los políticos que lo conocieron sentían gran afecto por él, sino que también la comunidad que representó por varios años.

Entre las iniciativas de Frank destacan la Campaña de Derechos Humanos, la crisis del VIH SID, la ley de No Discriminación en el Empleo, y la Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shpeard y James Byrd Jr.

El documental Let’s Get Frank del 2003 narra la lucha que atravesó el excongresista tras hacer pública su orientación sexual, misma que recibió tanto críticas positivas como negativas.

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