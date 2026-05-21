Trump anuncia envío de 5 mil soldados más a Polonia en medio de fricciones con la OTAN

El presidente de Donald Trump anunció el envío de 5 mil soldados adicionales de Estados Unidos a Polonia, una decisión que se da en medio de tensiones dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y diferencias entre Washington y varios gobiernos europeos sobre temas de seguridad internacional.

El anuncio fue realizado este 21 de mayo a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguró que el despliegue militar busca fortalecer la seguridad en Europa del Este y respaldar a Polonia ante el contexto internacional derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5,000 tropas adicionales a Polonia”, detalló el mandatario estadounidense.

🇺🇸🇵🇱 | AHORA: El presidente Donald J. Trump ha anunciado a través de Truth Social que Estados Unidos está enviando 5.000 tropas adicionales a Polonia tras la elección de su candidato respaldado, Karol Nawrocki.



Esta medida ampliaría aún más la presencia militar de Estados… pic.twitter.com/xdB4R0EWkw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 21, 2026

La decisión también ocurre semanas después de que Estados Unidos confirmara el retiro de tropas desplegadas en Alemania, situación que generó preocupación entre países aliados.

Además, el despliegue se produce en un contexto de diferencias diplomáticas entre la administración estadounidense y varios gobiernos europeos.

En días recientes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a algunos miembros de la OTAN por su postura frente al conflicto con Irán y por limitar, según dijo, el respaldo militar a Washington.

Durante declaraciones previas a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, Rubio afirmó que Trump estaba “decepcionado” con algunos aliados europeos, particularmente con España, debido a restricciones relacionadas con el uso de bases militares estadounidenses en territorio europeo.

Especialistas en política internacional consideran que el envío de tropas a Polonia también busca fortalecer la relación entre Washington y gobiernos aliados de Europa del Este, además de reforzar el flanco oriental de la OTAN ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, autoridades polacas respaldaron el aumento de la presencia militar estadounidense, al considerar que representa una medida de seguridad estratégica para la región.

El anuncio ha reavivado el debate sobre el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN y sobre la necesidad de que Europa fortalezca sus propias capacidades militares. En días recientes, el secretario general de la alianza, Mark Rutte, señaló que los países europeos deben reducir su dependencia militar de Washington y aumentar sus inversiones en defensa.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado cuándo comenzará el despliegue de los nuevos efectivos militares ni cuánto tiempo permanecerán en Polonia.

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MSL