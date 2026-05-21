¿De qué murió Tiffany Hall Campbell, hija de la escritora Shirley Campbell y sobrina de la exvicepresidenta Epsy Campbell?

La escritora Shirley Campell confirmó que su hija, Tiffany Hall Campbell, perdió la vida a los 37 años de edad; compartió un mensaje en redes sociales expresando sus sentimientos tras la noticia.

Shirley Campell compartió que su hija Tiffany “ya descansa con los ancestros y ancestras”, apuntó que ella y Harold Robinson tienen certeza que fue recibida con amor y descansa del dolor y sufrimiento.

Destacando “su paciencia, empatía, su capacidad de escuchar y construir con amor a cada paso”, la escritora apuntó que honrarán su memoria, y que su hija Maya es su mejor legado.

Además de la escritora, Naciones Unidas Costa Rica compartió una publicación en la que lamentaron el fallecimiento de quien “colaboró destacadamente en la Oficina de Coordinación de ONU CR.”

@UNCOSTARICA lamenta el fallecimiento de Tiffany Hall Campbell. Tiff colaboró destacadamente en la Oficina de Coordinación de ONU CR. Nuestro más sentido pésame a Shirley Campbell y Harold Robinson, así como a toda su familia y seres queridos. Su legado y luz perduran. #QEPD pic.twitter.com/woHylmhkG9 — Naciones Unidas Costa Rica (@UNCOSTARICA) May 20, 2026

¿De qué murió Tiffany Hall Campbell?

Tiffany Hall Campbell era una sexóloga y trabajadora social costarricense que falleció este martes, de acuerdo con lo compartido en un video por su tía, la cantante Sasha Campbell.

“Ayer otravez la vida me rompió el corazón, y honestamente no sé cómo se sigue después de ciertas pérdidas. Cómo se avanza, no tengo idea, uno definitivamente no vuelve a ser la misma persona” compartió Sasha Campbell.

Apuntó que “Tiffa” representaba la fuerza, esperanza, humanidad, magia y resiliencia, “una luz profundamente humana, profundamente real”, por lo que su pérdida era un duelo bastante grande para ella.

Tiffany Hall Campbell ı Foto: Redes Sociales

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora lamentó el fallecimiento de Tiffany Hall Campbell, “deseamos presentar nuestra profunda tristeza ante esta pérdida. Acompañamos a la familia a través de nuestros pensamientos.”

Mujeres Alerta Costa Rica compartió un mensaje en el que destacaron el trabajo de Tiffany, quien se dedicó a construir espacios y dar talleres para la comunidad de temas como la salud mental, sexualidad, violencia de género y trauma.

“Sexóloga, trabajadora social, psicoterapeuta y activista de derechos humanos, dedicó su camino a acompañar, educar y defender a mujeres, adolescentes, personas LGBTQIA+, personas que viven con VIH/SIDA y comunidades afrodescendientes” apuntaron.

El apoyo que recibió la familia de Tiffany Hall Campbell por parte de varias personas y diversas asociaciones destaca el trabajo que hizo en su comunidad, así como el profundo cariño que sentían por ella.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de quien también era sobrina de la exvicepresidenta de Costa Rica Epsy Campbell Barr.

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