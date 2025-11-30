Dua Lipa podría cantar en CDMX estas canciones; checa los posibles covers

Dua Lipa ya se encuentra en la Ciudad de México y la expectativa por las canciones que interpretará en sus conciertos es enorme. La cantante británica llegó para encender el Estadio GNP Seguros con varias presentaciones que han generado euforia entre sus fans.

Su visita se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados del fin de año y, como era de esperarse, la emoción por verla en vivo se siente en cada rincón de la capital.

El Radical Optimism Tour se ha caracterizado por incluir varios covers que son elegidos según el país en que se encuentre Dua Lipa. Ahora, a horas de iniciar el primer concierto de la británica en suelo azteca, el público se pregunta qué tema mexicano interpretará que emocionará a sus seguidores. Para que no pierdas detalle, te presentamos el posible setlist que pondrá a vibrar el Estadio GNP Seguros.

Las canciones que Dua Lipa podría cantar en CDMX

Si bien la artista británica Dua Lipa no ha anunciado modificaciones particulares para sus presentaciones en la CDMX, el repertorio que ha mostrado en el Radical Optimism Tour sugiere una combinación de sus éxitos más reconocidos con temas que han definido distintas fases de su trayectoria.

A continuación, te presentamos el posible setlist, inspirado en lo que ha interpretado en sus conciertos más recientes:

“Training Season”

“End of an Era”

“Break My Heart”

“One Kiss” (cover de Calvin Harris & Dua Lipa)

“Whatcha Doing” (intro extendido)

“Levitating” (outro extendido e interacción con fans)

“These Walls” (intro extendido + presentación de la banda)

“Canción sorpresa de algún artista mexicano”

“Maria”

“Let’s Get Physical” (Workout)

“Physical”

“Electricity” (cover de Silk City & Dua Lipa)

“Hallucinate”

“Illusion”

“Falling Forever” (con visuales de caballos y arreglos instrumentales)

“Happy for You” (solo de batería + outro extendido)

“Love Again”

“Anything for Love”

“Be the One”

“New Rules” (intro extendido)

“Dance the Night” (versión corta)

“Don’t Start Now”

“Houdini”

“I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” — cover de Whitney Houston

¿Qué posibles covers cantará Dua Lipa en la CDMX?

Algunos temas creados por autores mexicanos sugeridos por los fans de Dua Lipa son:

“Querida” de Juan Gabriel

“Como la flor” de Selena Quintanilla

“Rosa pastel” de Belanova

“Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade

“Sálvame” de RBD

“Eres para mí” de Julieta Venegas

“Eres” de Café Tacvba

“Corre” de Jesse & Joe

“El triste” de José José

Fechas y horarios de los conciertos de Dua Lipa en México

Dua Lipa se presentará con tres conciertos seguidos en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país. Las fechas confirmadas para la Ciudad de México son el 1, 2 y 5 de diciembre.

Cada show comenzará puntualmente a las 21:00 horas, por lo que te aconsejamos llegar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente por el tráfico habitual en la zona. Otra opción sería usar transporte público y bajar en la estación Ciudad Deportiva de la Línea Café del Metro.