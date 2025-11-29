La música vivió un momento histórico cuando Dua Lipa y Shakira coincidieron en interpretar “Antología”, uno de los temas más icónicos de la artista colombiana. El hecho reunió a dos generaciones de estrellas y rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

Dua Lipa y Shakira sorprenden al cantar Antología la misma noche | VIDEO

Shakira, quien lanzó “Antología” en 1997 dentro de su álbum Pies Descalzos, interpretó este emblemático tema anoche en Asunción, Paraguay, durante un concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira interpretando la canción “Antología” frente a 50.000 personas en su primera noche por Asunción, Paraguay 🇵🇾.



Y, curiosamente, Dua Lipa eligió cantar la misma canción, también la noche del viernes, pero en Bogotá, Colombia. La artista británica con orígenes albaneses ha implementado durante todo su Radical Optimist Tour una dinámica que ha conquistado el corazón de sus fans.

La joven intérprete ha destacado por cantar un tema significativo para el país en el que se encuentra dando un concierto. Por ejemplo, en Argentina, emocionó a sus fnas con “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu Misterioso Alguien” de Miranda.

Del mismo modo, en Perú, interpretó “Cariñito”, una cumbia.

Ahora, en Colombia, tierra que vio nacer a Shakira, Dua Lipa eligió “Antología”. En redes sociales, miles de usuarios compartieron videos y comentarios celebrando la unión simbólica de dos voces que representan distintas generaciones de la música global. Para muchos, escuchar a Dua Lipa cantar éste éxito de la música en español significó comprobar la vigencia de la obra de Shakira y su influencia en artistas contemporáneos.

🎤✨ Dua Lipa rinde homenaje a Shakira en Bogotá



Shakira reacciona a la interpretación de Antología de Dua Lipa

Luego de este momento único, Shakira compartió un video donde aparece Dua Lipa cantando “Antología”. Con evidente emoción, la colombiana expresó que la música está hecha para unir personas, sin importar su nacionalidad o el idioma.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años.¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranqulla!“, escribió la cantante en redes sociales.

El post de Shakira ya acumula más de 450 mil Me Gusta en Instagram y casi 8 mil comentarios. Los fans de la barranquillera comentan con emoción que fue un gran gesto de Dua Lipa retomar este tema para su presentación en Bogotá, Colombia.

Algunos comentarios fueron: