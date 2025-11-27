Shakira Mérida 2026: Precio oficial de los boletos y cuándo empieza la venta

La icónica cantante colombiana Shakira volverá a México para concluir su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En esta ocasión, ofrecerá tres conciertos: uno en Tuxtla Gutiérrez, otro en Mérida y, el cierre más esperado, en la Ciudad de México.

Si quieres cantar éxitos como “Antología”, “Inevitable” y “Te felicito”, entre otros, continúa en La Razón para conocer el precio de las entradas y cuándo puedes comprar tus boletos para el show en el Estadio Carlos Iturralde Rivero. Este concierto será la segunda visita a la ciudad que la famosa hace en este tour.

Shakira Mérida 2026: Precio oficial de los boletos

El concierto de Shakira en La Ciudad Blanca está programado para el próximo 24 de febrero de 2026. La cita es en el Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán. La dirección es: Circuito Colonias por Calle 77 Ote S/N, Morelos Oriente, Mérida, Yuc.

Los precios oficiales de los boletos para este segundo show de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital yucateca aún no se han revelado. Sin embargo, estimaciones hechas a partir de la fecha que dio en 2025, dan precios aproximados, mismos que varían según la zona:

ORIENTE: $5 mil 570

GNP A DERECHO/IZQ: $5 mil 445

PONIENTE BAJO: $5 mil 570

CANCHA GRALB: $3 mil 710

PONIENTE ALTO: $3 mil 710

CABECERA NTE/SUR: $2 mil 470

De acuerdo con información de la plataforma oficial eTicket, el ingreso y compra de boletos es a partir de 3 años de edad.

Shakira ı Foto: IG @shakira

¿Cuándo empieza la venta de boletos para el concierto de Shakira en Mérida 2026?

El concierto de Shakira en Mérida forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y contará con el respaldo de GNP Seguros.

El espectáculo tendrá una preventa exclusiva para usuarios de tarjetas Banamex el lunes 1 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m. (hora del centro de México), mediante la plataforma oficial eTicket. Esta fase incluirá la opción de pagar hasta en tres meses sin intereses con bancos participantes.

Mientras tanto, la venta general de los boletos del show se abrirá al público un día después, el martes 2 de diciembre, igualmente a través de eTicket.

Otras fechas de Shakira en México para 2026: