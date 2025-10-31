Al ritmo de “Shakira Shakira”, TelevisaUnivision presentó su Upfront 2026

Como ya es costumbre, TelevisaUnivision llevó a cabo su su Upfront 2026 bajo el concepto A Profundidad, espacio en el que clientes y ejecutivos se reúnen para conocer los logros alcanzados por la televisora de San Ángel durante el año; así como para conocer los proyectos y coberturas que se llevarán a cabo durante el año 2026.

Su alcance en la tv abierta, el crecimiento de su servicio de streaming ViX, el liderazgo de N+ en el rubro de noticias, el fenómeno que es el reality show La Casa de los Famosos, así como su amplia cartelera deportiva (que abarca competencias tan variadas como la Liga MX, la NFL o el Box) fueron algunas de las cartas fuertes más sobresalientes de la televisora.

Asimismo, dentro de las principales ofertas que TelevisaUnivisión ofrece para este 2026, destaca la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, los Grandes Premios de la Fórmula 1, la NFL (incluyendo el Super Bowl), los Juegos Olímpicos de Invierno y Box.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, compartió su visión sobre esta nueva etapa de crecimiento y liderazgo: “El año pasado celebramos nuestro éxito con el concepto ‘Incontenible’. En 2026, nuestro enfoque se centra en A Profundidad: la búsqueda de una conexión profunda con las emociones, gustos y necesidades de nuestras audiencias y clientes, impulsada por nuestra incesante dedicación a la excelencia y la innovación en contenido”.

Y, por todo ello no fuera suficiente, la celebración tuvo su punto culminante con la presencia en el escenario de la cantante colombiana Shakira, la artista latina más popular e influyente de nuestros tiempos; signo inequívoco de la presencia y penetración que la televisora ha mantenido por décadas.

De esta manera, TelevisaUnivision comparte una vez más, con bombo y platillo, porque es la empresa multiplataforma líder en medios en español; pues su oferta es amplia, variada y acorde a los gustos de prácticamente todos los sectores de la población.

