‘El soldado Shakira’: militar se viraliza por imitar a la cantante con sorprendente precisión

Soldado colombiano canta "Waka Waka" con una voz idéntica a la de Shakira

Un soldado del Ejército Nacional de Colombia se ha robado el protagonismo en redes sociales tras cantar “Waka Waka (This Time for Africa)” con una voz que los usuarios describen como idéntica a la de Shakira.

El video grabado durante una reunión militar se ha convertido en tendencia en redes por el increíble parecido vocal del uniformado con la cantante barranquillera.

Durante una actividad interna del ejército, el video muestra al soldado interpretando el icónico tema mundialista frente a sus compañeros, quienes reaccionan con risas, aplausos y sorpresa ante el evidente talento del joven.

En pocas horas, el clip se volvió viral en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Talento más allá del uniforme

El protagonista del video fue identificado en redes como @jgarlop, quien suele compartir clips musicales en su cuenta de TikTok.

Tras el revuelo generado, el soldado publicó un mensaje agradeciendo el apoyo y destacando el orgullo de representar a su país también a través del arte.

“Como soldado de Colombia me enorgullece mostrar que más allá del uniforme todos tenemos talentos y sueños”, escribió.

Durante una reunión del ejército, el joven interpretó "Waka Waka" ı Foto: Captura de pantalla

Además de esta interpretación de Waka Waka, el militar ha compartido videos cantando otros géneros como salsa y música popular, mostrando que su talento va mucho más allá de la imitación.

La mayoría de los usuarios han celebrado la escena como una muestra del lado más humano y espontáneo del ejército, aunque también hubo quienes cuestionaron si un acto así es apropiado en un contexto militar.

Hasta el momento, el Ejército Nacional de Colombia no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero la escena ha servido para humanizar la imagen de la institución y resaltar el talento de sus integrantes.

Del cuartel al trending mundial

El “soldado Shakira” continúa arrasando en redes y muchos usuarios piden que la cantante barranquillera lo reconozca o incluso lo invite a cantar con ella.

Sin duda, este viral demostró que en Colombia el talento está en todas partes… incluso entre quienes visten uniforme.

MSL