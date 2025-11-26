Taquería de Dua Lipa en CDMX: ¿Dónde, a qué hora y cuándo podrás visitarla?

En el marco de los conciertos de Dua Lipa en la CDMX, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un evento especial al que podrán ir sus fans en la capital del país, ‘Taquería La Dua’.

Se trata de una taquería estilo pop up que solo estará abierta por una semana y que ha despertado la curiosidad del público por su menú. Y es que esta no es la primera vez de Dua Lipa en México, pues la estrella pop ya ha probado antes la gastronomía del país en la Ciudad de México.

¡Dua Lipa (@DUALIPA) llega con todo a México! 🤩 La cantante llegará a la Ciudad de México del 1 al 5 de diciembre con taquería incluida. 🌮🌮 "Taquería La Dua" llegará con todo y Dua Lipa a la capital del país. 🎶 Fue a través de sus redes sociales en donde la cantante posteó… pic.twitter.com/8F7XQHfbCp — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 27, 2025

¿Dónde y cuándo ir a la taquería de Dua Lipa en CDMX?

El restaurante solo estará abierto del 1 de diciembre al 5 de diciembre y el horario es desde las 12:00 horas hasta la medianoche. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que se espera que este lugar esté abarrotado, por lo que hay que tomar las precauciones adecuadas para no quedarte sin tus tacos. La dirección es Avenida Michoacán #93, en la Condesa.

El menú de la taquería es bastante sencillo. El paquete tiene un costo de 249 pesos mexicanos e incluye tres tacos, un consomé Illusion y una bebida a elegir. Los tacos son:

Taco Radical Optimism , de caramelo con queso.

Taco Houdini , de chicharrón.

Taco María, de arrachera.

Las bebidas a elegir son:

Agua Training Season(embotellada de pepino)

Caguamita

Mini margarita

Menú oficial para la taquería “La Dua” que abrirá 1 SEMANA del 1 al 5 de diciembre en honor a Dua Lipa en México 🇲🇽 pic.twitter.com/uhRtMZ4q11 — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) November 26, 2025

De este modo, la taquería coincide con los días en los que Dua Lipa se presentará en la CDMX. La cantante ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días primero, 2 y 5 de diciembre.

El setlist incluye canciones como "Houdini”, “Training season” e “Illusion”, que forman parte de su nuevo álbum, Radical Optimism. Además, la famosa interpretará un cover sorpresa de un artista local, lo que ha generado expectativa entre los fans.