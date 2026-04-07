Young Miko en México 2026: Fechas, sedes y todo sobre la preventa de Late Checkout Tour

La cantante se presentará en 4 estados de la república

La espera ha terminado para la “Baby Miko”. La artista puertorriqueña ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios mexicanos con el ‘Late Checkout Tour’ 2026.

Esta gira llega en el momento más brillante de su carrera, consolidada no solo como una de las voces más frescas del trap y el reggaetón, sino como un ícono de estilo y autenticidad que ha logrado conectar con audiencias masivas en toda Latinoamérica.

Con una propuesta que promete una producción de alto nivel, visuales potentes y esa energía magnética que la caracteriza, Young Miko se prepara para transformar los recintos más importantes del país en una auténtica fiesta urbana.

Todo sobre la venta de boletos para el Late Checkout Tour en México ı Foto: Redes sociales

Fechas y ciudades de Young Miko en México

El Late Checkout Tour hará escala en cuatro de las ciudades más importantes del país durante el mes de septiembre de 2026, garantizando una cobertura nacional para sus seguidores:

17 de septiembre: Guadalajara – Arena VFG

19 de septiembre: Monterrey – Arena Monterrey

22 de septiembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes

25 de septiembre: Mérida – Foro GNP

En el caso de la capital del país, el Palacio de los Deportes se prepara para recibir a miles de fans en un espectáculo que promete combinar sus hits virales con material de su etapa más reciente.

Guía de compra: Fechas clave para los boletos

El proceso de venta se llevará a cabo durante la segunda semana de abril. Es vital tener estas fechas y horarios en mente para no quedarse fuera:

Venta Beyond: 7 de abril, 9:00 a.m.

Preventa Priority: 8 de abril, 9:00 a.m.

Venta a Fans: 8 de abril, 10:00 a.m. (Requiere registro previo).

Preventa Banamex: 9 de abril, 10:00 a.m.

Venta General: 10 de abril, 11:00 a.m.

Para obtener el código de acceso especial para la venta del 8 de abril, los interesados deben registrarse en el sitio oficial de la cantante: link.fans/youngmikocheckin. En el formulario se solicita únicamente correo electrónico, país y código postal.

¿Qué esperar de Young Miko en México?

El Late Checkout Tour está diseñado para ser una experiencia sensorial completa. Se espera un repertorio que haga un recorrido por la evolución de Miko, incluyendo temas que se han vuelto himnos en las pistas de baile y plataformas digitales.

Canciones como “Classy 101”, “WASSUP”, “Riri” y “Likey Likey” son piezas obligatorias que seguramente formarán parte del setlist.

La producción promete elevar la experiencia del género urbano con un diseño de escenario que refleje la estética visual única de la artista, combinando momentos de alta intensidad con pasajes más emocionales para conectar con su público mexicano.