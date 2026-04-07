La expectativa sobre qué sucederá con los boletos de BTS sigue vigente, después de que Ticketmaster revisó cómo ocurrió la venta de los accesos en diferentes países, después de que las fans del grupo de k-pop, conocido como ARMY, mencionó que hubo irregularidades a tomar en cuenta.

¿Ticketmaster liberará boletos para BTS tras analizar la venta en México?

Si bien Ticketmaster ofrecerá boletos liberados para los conciertos de BTS en Estados Unidos y Canadá, todavía no está seguro que la boletera vaya a realizar lo mismo en México, pues la empresa determinó que en el país, no encontró irregularidades en la reventa y venta.

La empresa expresó: “Un número limitado de entradas para los conciertos de la gira mundial ARIRANG de BTS en Estados Unidos y Canadá estarán disponibles a precio original a través de Ticketmaster”.

“Cualquier fan puede registrarse para solicitar entradas entre el 13 y el 14 de abril. Tras enviar la solicitud, si esta puede ser atendida, se realizará el cargo automáticamente en su tarjeta de crédito y recibirá un correo electrónico de Ticketmaster con más instrucciones”, continúa. La empresa mencionó además que el próximo 13 de abril se brindarían más detalles.

Sobre las dudas de ARMY en el proceso de venta de BTS en México, Ticketmaster reaccionó a la inquietud de una persona en la plataforma de Facebook.

“Esta revisión de seguridad identificó compras que rompieron las reglas de venta en Estados Unidos y Canadá. No encontramos evidencia de que esto haya ocurrido en México”, apuntó.

¿Ticketmaster liberará boletos para BTS tras analizar la venta? ı Foto: Facebook

Después de que los fans de BTS señalaran supuestas irregularidades durante la venta de Ticketmaster en México, la Procuraduría Federal del Consumidor comenzó una investigación e incluso realizó una advertencia a la empresa.

Cabe mencionar que usualmente se ofertan boletos que fueron cancelados debido a irregularidades, así que son liberados semanas antes del evento o incluso 24 horas antes. Dichas irregularidades son:

Alguien compró más boletos de los permitidos con la misma tarjeta

Hubo algún préstamo de código fan o código membresía

Algún problema bancario o cambio en la promoción que creara conflicto con la forma de pago

A pesar de que se mencionó que no se encontraron irregularidades, sí hay cambios importantes para futuros conciertos donde la boletera es Ticketmaster. Al menos 24 horas antes, deberá revelarse lugar, fecha, horarios y artistas que se presentarán; mapa del evento y el precio total a pagar por sección.